Tiefe der Rezession wird unterschätzt

Zum Autor Bernd Schips war Professor für Nationalökonomie an der ETH Zürich und leitete die Kof ETH.

Zur Behandlung der vom Sars-CoV-2-Virus ver­ursachten Lungenkrankheit Covid-19 gibt es derzeit noch keine mit Sicherheit wirkenden Medi­kamente und auch noch keine Impfstoffe zur Prävention. Die Aktienmärkte haben auf die Ausbreitung des Virus daher zunächst auch rational reagiert. Die Kurse gaben rasch und deutlich nach, als sich herausstellte, dass aus einer anfänglich lokalen Epidemie eine Pan­demie entstand. Gemessen an den um den 19. Februar erreichten Höchstständen fielen nahezu alle Aktienindizes innerhalb von rund vier Wochen fast 40%.

Eine Aufschlüsselung des Kurs­verlaufs zeigt jedoch, dass sich die ­Verluste in den einzelnen Branchen recht unterschiedlich bemerkbar machten. In Branchen, die von Auswirkungen der Virusausbreitung profitieren können (etwa Pharma, Gesundheit, Lebensmittel, Telekommunikation) oder nur wenig tangiert sind, blieb der Rückgang einigermassen ­begrenzt. In Branchen, die von den ­einschränkenden Massnahmen zur Eindämmung der Virusausbreitung stark betroffen sind (etwa Fluggesellschaften, Reiseveranstalter, Freizeiteinrichtungen, Gastgewerbe usw.) oder unter den Folgen eines extremen Nachfrageeinbruchs leiden müssen (Autoindustrie, Anlagenbau usf.), waren die Kursverluste dagegen vergleichsweise hoch, aber dennoch wesentlich geringer als in der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008.

Die Entwicklung der meisten Aktienindizes war dabei gut einen Monat lang mit dem Verlauf der Anzahl (bestätigter) Neuinfektionen mit dem Virus hoch negativ korreliert. Es gab deshalb gute Argumente für die ­Annahme, dass sich die Aktienmärkte erst nach einem spürbaren Rückgang der Zuwachsraten der Neuinfektionen stabilisieren und erholen würden.

Vermeintlicher Rebound

Nach den um den 23. März erreichten Tiefständen stiegen die Kurse wieder kräftig. Viele Indizes gewannen gegenüber dem Tief sogar mehr als 20%. Verständlicherweise dürften viele Investoren deshalb befürchten, eine entscheidende Trendwende verpasst zu haben. Dieser vermeintliche Rebound der Aktienmärkte geht jedoch zum Teil auf technische Reaktionen und dringend Anlagemöglichkeiten suchende hohe Cashbestände zurück oder auf übertriebene Erwartungen an die Wirkung der in fast allen Ländern getroffenen geld- und finanzpolitischen Entscheide zur Kompensation der realwirtschaftlichen Folgen der Virusausbreitung, zudem auf die Hoffnung auf eine baldige Verfügbarkeit wirksamer Medikamente und Impfstoffe.

Weder die aktuellen Kurs-Gewinn- (KGV) noch die Preis-Buchwert-Verhältnisse (PBV) sollten aber schon als Indiz für generell wieder günstig gewordene Aktienkurse interpretiert werden. Die z. B. den KGV gegenwärtig zugrundeliegenden Gewinnschätzungen reflektieren den aufgrund der rezessiven Entwicklung effektiv zu ­erwartenden Gewinn bislang nur unzulänglich. In einer Rezession kommt es normalerweise zu einem starken Rückgang der Unternehmensgewinne. Mit realistischeren Annahmen zur Entwicklung der Unternehmensgewinne in diesem und auch im nächsten Jahr ergeben sich wesentlich höhere KGV. Trotz der gesunkenen Kurse sind die Notierungen daher noch nicht attraktiv. Weitere deutliche Rücksetzer sind durchaus denkbar, z. B. wegen einer Kombination der sich bereits abzeichnenden schlechten Wirtschaftsdaten mit einer zunehmenden Virusausbreitung.

Auch wenn die verfügbaren Fundamentaldaten derzeit keine zuverlässige Lageeinschätzung erlauben und niemand wirklich weiss, wie heftig die zu erwartende rezessive Phase in der Weltwirtschaft aus­fallen und wie lange sie dauern wird, ist mit Blick auf den weiteren Verlauf der Aktienkurse festzuhalten, dass die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen und die Unternehmensgewinne erfahrungsgemäss immer recht hoch korreliert sind. Nach einem anfäng­lichen Zögern wurden die Gewinnerwartungen für 2020 zwar überwiegend bereits nach unten korrigiert, die bekanntgewordenen Revisionen dürften jedoch den effektiven jeweiligen Gewinnrückgang immer noch deutlich unterschätzen.

In den Rezessionsjahren 1993, 2001 und 2008 gingen die Unternehmensgewinne um 40 bis 60% zurück. Es ist deshalb damit zu rechnen, dass die Aktienkurse auf den noch zu erwartenden Gewinnrückgang auch diesmal heftig reagieren werden. Für diese Einschätzung spricht zudem der Umstand, dass die Aktienbewertungen nach wie vor hoch sind und nahezu den Kursen von vor dem Ausbruch der Pandemie entsprechen, obwohl sich die Weltwirtschaft dramatisch verändert hat.

Die geldpolitischen Lockerungsmassnahmen der Notenbanken werden ihren Einfluss auf die Aktienmärkte erst nach der Eindämmung des Virus voll entfalten können. Zunächst ist aber leider noch von einem weiteren Anstieg der Zahl der vom Virus infizierten Personen auszugehen, in Europa, den USA und in anderen Weltregionen. Solange es weder wirksame Medikamente noch einen Impfstoff gibt und nicht ein grosser Teil der vom Virus betroffenen Bevölkerung über die ­Infektion eine Immunisierung aufgebaut hat, besteht überall die Gefahr neuer Infektionsschübe und wenig Aussicht auf umfassende Lockerung der Eindammüngsmassnahmen, mit entsprechender Beeinträchtigung der real­wirtschaftlichen Entwicklung.

Nur ein deutlicher Rückgang der Anzahl infizierter Personen in den einzelnen Ländern und positive realwirtschaftliche Wirkungen der expansiven geld- und ­fiskalpolitischen Massnahmen könnten, zusammen mit der finanziellen Entlastung der Privathaushalte durch den niedrigen Ölpreis, den Aktienmärkten erste Hinweise auf eine bald beginnende konjunkturelle Erholung geben. Abgesehen von vorübergehenden Kursavancen werden sich die Aktienmärkte aber erst dann nachhaltig erholen können, wenn es Anzeichen dafür gibt, dass auch die Volkswirtschaft der USA nicht mehr unter den Folgen des Virus leidet. Die als Weltleitbörse geltenden US-Aktienmärkte werden, sobald dies der Fall sein wird, rasch reagieren und damit auch eine ­globale Kurserholung ermöglichen.

«Buy the Dip» ist heikel

Da Kapital- und v. a. Aktienmärkte in der Regel rascher als Gütermärkte auf neue Informationen reagieren, besteht immer auch die Gefahr, den Wendepunkt zu verpassen oder zu früh zu handeln. Der Zeitpunkt, vermehrt in Aktien zu investieren bzw. die Aktienquote ­wieder zu erhöhen, ist jedoch noch nicht gekommen. Es gibt für einen langfristig orientierten Anleger aber auch keinen Grund, Aktien zu verkaufen. Sollte es trotz der immensen geld- und fiskalpolitischen Anstrengungen vieler Länder zu einer länger andauernden Rezession kommen, wäre den Investoren dennoch nicht zu «Buy the Dip» zu raten. Vieles spricht in diesem Fall dafür, dass es nach einem scheinbaren «Dip» in absehbarer Zeit noch günstigere Einstiegsmöglichkeiten geben wird.

Noch haben die Kurse ihren aus fundamentaler Sicht durchaus zu erwartenden Tiefpunkt nicht erreicht. Die Tiefe der Rezessionen wird meist unterschätzt. Es ist daher auch noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen, die Aktienquote aufzustocken. Reagiert die Politik weiterhin richtig, steht der Rückkehr zu einem Bullenmarkt in absehbarer Zeit, vielleicht sogar schon in einigen ­Monaten, jedoch nichts mehr im Weg. Für Anleger, die besonnen bleiben, werden sich dann grosse Chancen für erfolgversprechende neue Investments eröffnen. Viele Unternehmen aus den Branchen mit den heftigsten Kursverlusten werden dann auch entsprechend grosses Potenzial für Avancen bieten. Solche Chancen gibt es nicht alle Tage. Aber noch ist es nicht so weit.