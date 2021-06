Titlis-Bahnen mit hohem Verlust in der Wintersaison

Die Titlis-Bahnen verdeutlichen, dass die Coronapandemie bei weitem nicht ausgestanden ist. Das vergangene Halbjahr war noch schlechter als das vor einem Jahr, als die Pandemie auch in Europa bereits voll ausgebrochen war. Das Bergbahnunternehmen hängt von ausländischen Gruppenreisenden ab. Von diesen sind in den vergangenen Monaten gerade einmal 97 zum Titlis gereist. Deutlich mehr Besucher verzeichnet die Tourismusregion Luzern hingegen aus der Schweiz. Das nützte Titlis-Bahnen bis anhin jedoch wenig, denn die Angebote richten sich primär an den Bedürfnissen ausländischer Touristen aus. Für die kommenden Monate wird dem Unternehmen kaum viel anderes übrig bleiben, als mit Schweizer Wanderern vorliebzunehmen. Die Krise trifft das Unternehmen hart, und die Grossinvestition «Titlis 3020» ist richtigerweise auf dem Prüfstand. Positiv ist die Verbesserung beim Cashflow; nachdem in der Vorjahresperiode 6,1 Mio. Fr. abgeflossen waren, sind es nun noch 2,8 Mio. Fr. Mit einer Eigenkapitalquote von 80% und flüssigen Mitteln von 7,7 Mio. Fr. profitiert das Unternehmen nach wie vor von den vielen erfolgreichen Jahren vor der Pandemie.