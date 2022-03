Tokens: mehr als nur Währungen

Am Anfang eines neuen Blockchain-Projekts steht oftmals ein sogenanntes Initial Coin Offering (ICO). Darin wird eine beschränkte Anzahl digitaler Wertrechte in Form von Coins oder Tokens ausgegeben. Asset-Manager und Anlagefonds investieren vor allem in sogenannte Währungstokens wie Ether und Bitcoin, die für Zahlungen verwendet werden. Tokens können im Gegensatz dazu aber auch als reines Wertaufbewahrungsmittel fungieren. Auf diese Art erstellte Tokens repräsentieren Anteile von Vermögenswerten und sind ­damit am ehesten vergleichbar mit ­Aktien oder Obligationen.

Als Käufer von sogenannten Wert­aufbewahrungstokens erhält man, anders als bei Bitcoin, Ansprüche gegenüber dem Emittenten, der die Coins ­ausgegeben hat. Wird der jeweilige begebene Token gekauft, wird man beispielsweise zum Besitzer von Anteilen. Sie können auf der Blockchain den ­Besitzer wechseln – ohne zusätzliche Verträge und physische Transaktionen. Der Wert des Tokens korreliert mit dem Preis des tokenisierten Assets. Was tokenisiert werden kann? So ziemlich alles.

Token als Anteilsschein

Bei dem als Stablecoin bekannten Pax Coin ist jeder der Tokens mit einer Feinunze Gold besichert, die per Seriennummer verfolgbar ist. Anfänge gibt es auch im Bereich Immobilien: Der Berliner Anbieter Brickblock hat ein ganzes Mehrfamilienhaus in der Nähe von Frankfurt tokenisiert, wo die Investoren in den proprietären Brickblock-Tokens ausgezahlt wurden. Beim US-Immo­bilienanbieter RealT lassen sich zum Einstiegspreis von 50 $ Fraktionen von ­Häusern in der US-Stadt Detroit kaufen.