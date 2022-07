Bei Roche übernimmt ein Krisen-Mann den Chefposten

(AWP) Thomas Schinecker wird im kommenden März neuer Roche-CEO. Er folgt damit auf Severin Schwan, der den Konzern seit 2008 geleitet hat. Mit Schinecker holt sich Roche einen echten Krisen-Manager an die Spitze.

Schinecker leitet die Diagnostics-Sparte seit 2019. Als er sie seinerzeit übernahm, fristete sie eher ein Schattendasein neben der umsatzstarken Pharmasparte. Mit der Ausbruch der Covid-19-Pandemie kam dann der der Lackmustest. Und wenn man auf die aktuellen Zahlen schaut, so hat Schinecker diesen mit Bravour bestanden. So hat die Sparte ihr Aschenputteldasein abgestreift und ist zum massgeblichen Wachstumstreiber des Konzerns geworden. Auch im ersten Halbjahr 2022, wie die am Donnerstag vorgelegten Zahlen zeigen.

Der im April 1975 geborene Schinecker ist Österreicher, hat in Salzburg Genetik studiert und später dann in New York Molekularbiologie, worin er auch promoviert hat.

Zu Roche ist Schinecker bereits 2003 gestossen. Ab 2005 hat er dann in verschiedenen Positionen in der Diagnostics-Sparte seinen Weg bis an die Spitze gemacht.

Laut CEO Schwan steht die Wahl Schineckers nicht für einen grundlegenden strategischen Wechsel bei Roche. Vielmehr werde der aktuelle Kurs weiter fortgesetzt, sagte Schwan am Donnerstag während einer Telefonkonferenz mit Journalisten.