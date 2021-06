Top-Performance

Die Ansage war gewagt und ambitioniert: «Finanz und Wirtschaft» hatte vor genau einem Jahr ihr Eco-Portfolio ins Leben gerufen und sich das Ziel gesetzt, damit besser abzuschneiden als der Markt. Es galt, den Beweis anzutreten, dass sich hohe ökologische Ansprüche und ökonomischer Erfolg nicht gegenseitig ausschliessen. Das Ergebnis ist beeindruckend. Seit der Lancierung Ende Mai 2020 hat die Zusammenstellung eine Rendite von 42,6% abgeworfen.

Das stellt die Performance sämtlicher wichtiger Aktienindizes in den Schatten. Der SMI (SMI 11'434.88 +0.63%) hat in derselben Zeitspanne 19%, der S&P 500 (S&P 500 4'225.00 +0.46%) (in Franken gerechnet) 31,2% erreicht. Die ausgeklügelte, eigens für das FuW-Portfolio entwickelte Methodik hat sich bewährt. Deshalb haben wir uns Ende des vergangenen Jahres auch entschieden, das Eco-Portfolio als Zertifikat an die Börse zu bringen, um unseren Lesern die Option zu geben, direkt in die Titel zu investieren (Valor bzw. Symbol 56238777/FWEPTQ). Das zu 100 Fr. emittierte Produkt handelt derzeit mit 131 Fr.

Nun fragt sich, wie es mit dem Eco-Portfolio weitergeht. Schafft es das FuW-Team, das übrigens für seine Berichterstattung zum Thema Nachhaltigkeit gerade mit einem Preis ausgezeichnet wurde, das rasante Tempo auch in Zukunft zu halten? Garantien gibt es dafür selbstverständlich keine. Doch ich glaube an die Zukunft nachhaltiger Anlagestrategien. Immer mehr Investmenthäuser achten darauf, dass sie nur oder fast nur nachhaltige Investitionen in ihren Portfolios haben.

Das ist kein vorübergehender Trend, sondern er wird sich langfristig weiter so entwickeln und die Performance begünstigen. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass sich das FuW-Eco-Portfolio weiterhin gut schlagen wird.