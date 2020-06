Tornos erhält neuen Finanzchef

(AWP) Die Tornos (TOHN 4.74 3.83%) Gruppe erhält einen neuen Finanzchef. Luc Widmer, der bisher als Head of Global Supply Chain Management amtete, folgt Bruno Edelmann nach, der den Maschinenbauer verlässt. Widmer werde den Posten per 1. September antreten, teilte die Westschweizer Firma am Montag mit.

Widmer war bereits von 2012 bis 2015 Finanzchef der Tornos Gruppe gewesen. In den vergangenen fünf Jahren habe er erfolgreich das Outsourcing vorangetrieben und eine globale Lieferkette aufgebaut sowie die Fertigung am Standort Moutier reorganisiert, heisst es.

Die Geschäftsleitung wird den Angaben zufolge ab 1. September noch aus folgenden drei Personen bestehen: Konzernchef Michael Hauser, Head of Sales & Marketing Bruno Allemand und Finanzchef Luc Widmer.

Die komplette Historie zu Tornos finden Sie hier. »