Tornos mit gutem Auftragseingang

Die Erholung in Umsatz und Auftragseingang entspricht etwa dem Erwartbaren. Nachdem per Mitte Jahr ein Umsatz von 84,4 Mio. ... Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an

Lesen Sie um ca. 14 Uhr die ausführliche Analyse.