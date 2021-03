Tornos wagt noch keine Prognose

Für den Drehmaschinenhersteller Tornos aus Moutier war 2020 ein hartes Jahr. Zwar ist Tornos starke Ausschläge im Ergebnis gewohnt, die Nachfrage nach Drehmaschinen ist notorisch schwankungsanfällig. Doch das Ausmass des Rückschlags im Umsatz um fast 50%, von 205 auf 103 Mio. Fr., ist aussergewöhnlich und wurde nur noch in der Finanzkrise übertroffen. Tiefrote Zahlen im Ergebnis waren nicht zu vermeiden, es resultierte ein Verlust von 30 Mio. Fr. (vgl. Tabelle).

Darin ist allerdings eine Wertberichtigung von rund 18 Mio. Fr. auf dem hohen Warenlager (69 Mio. Fr.) enthalten. Dass diese Maschinen doch noch verkauft werden können, daran zweifelt CEO Michael Hauser nicht. «Die Maschinen entsprechen den Kundenbedürfnissen noch voll und ganz.» Und er doppelt nach: «Derzeit sind wir ganz froh über unsere hohen Bestände. Sie garantieren uns Lieferfähigkeit.» Die Nachfrage sei gegenwärtig nämlich rege.

Keine Visibilität

Doch will er sich für eine Jahresprognose nicht auf die Äste hinauslassen. «Im Moment läuft es anständig, doch ist völlig unklar, wie die Lage in einem halben Jahr aussieht», erklärt er. Immerhin ist Tornos mit einer modernen Maschinenpalette, die sowohl hochwertige Produkte als auch solche mittleren Standards umfasst, gut positioniert.