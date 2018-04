Tornos top, Aryzta wieder ein Flop

Der Schweizer Aktienmarkt stieg in den ersten fünf Handelstagen von 2018, gemessen am Swiss Performance Index (SPI (SXGE 10189.89 -0.12%)), gleich 2,6% und überschritt erstmals die Marke von 11‘000. Seither ist der Wurm drin, erst kamen Zinssorgen auf, jetzt geht die Angst vor einem Handelskrieg um. So gibt es nun mehr Verlierer als Gewinner. Im Leitbarometer SMI (SMI 8740.97 -0.17%) weisen im ersten Jahresquartal, Ausschüttungen einberechnet, nur drei von zwanzig Titeln eine positive Gesamtrendite auf: Swiss Re (SREN 97.28 2.23%) und Zurich Insurance (ZURN 313.4 -0.98%) waren als starke Dividendentitel gesucht, während die Aktien Swatch Group (UHR 421.4 0.41%) von der Erholung der Nachfrage nach Schweizer Uhren profitierten.

Im breit gefassten SPI stechen die Titel von Tornos (TOHN 13.1 -0.76%) hervor. Der Maschinenhersteller erntet nach schwierigen Jahren die Früchte seiner Transformation. Weiterhin Rätsel gibt der Kursanstieg bei der Schweizerischen Nationalbank auf, der sich in diesem Jahr spektakulär fortgesetzt hat.

Bei den SMI-Verlierern fällt auf, dass auch betont defensive Werte wie Swisscom (SCMN 473.6 -0.29%) und Nestlé (NESN 75.62 0.05%) viel Terrain preisgeben mussten: Die Aktien des Telecomkonzerns haben kräftig verloren, nachdem Salt am 20. März den Einstieg in das Festnetzgeschäft ankündigte. Beim Nahrungsmittelriesen machen sich Sorgen über die Wachstumsperspektiven breit. Spektakuläre Kurseinbrüche hat es im SPI-Universum gegeben: Seit der Solarzulieferer Meyer Burger (MBTN 1.106 -0.54%) am 22. März einen eher düsteren Ausblick vorlegte, haben die Titel über ein Drittel eingebüsst. Desaströs ist die Lage von Aryzta (ARYN 21.25 2.86%), unter den dreissig wichtigsten Schweizer Börsengesellschaften schon 2017 der grösste Verlierer. Nachdem der hoch verschuldete Backwarenhersteller am 25. Januar wieder vor einem Gewinneinbruch warnte, sackte der Kurs in vier Handelstagen 34% ab.