Die Investoren haben die Qual der Wahl, wenn es um Börsengänge geht. Sensirion, Gategroup, Medartis und Asmallworld kommen bestimmt, Swissport, Ceva Logistics und andere sind in der Warteschlaufe. Auch ausserhalb der Schweiz buhlen kapitalhungrige Unternehmen um die Gunst der Anleger. In den USA putzen sich die Tech-Champions Spotify und Dropbox heraus, und in China wird spekuliert, ob der Smartphone-Hersteller Xiaomi beim Börsenstart die 100-Milliarden-Dollar-Hürde nimmt.

Wie viele Börsengänge der leicht angeschlagene Markt verträgt, ist im Moment die Gretchenfrage. Der Airline-Caterer Gategroup hat die Preisspanne für sein IPO überraschend niedrig angesetzt. Das liegt am HNA-Malus, aber auch an den Kursschwankungen im Aktienmarkt. Grenzenlose Zuversicht sieht anders aus.

Das Börsendebüt von Siemens-Tochter Healthineers (SHL 30.2 3.28%) sollte am Freitag der «Icebreaker» werden, wurde es aber nicht. Der Kurssprung von 8% am ersten Handelstag ist für das grösste europäische IPO seit Glencore (GLEN 383.65 1.04%) 2011 zwar kein Misserfolg, doch die gelungene Hauptprobe für die ausgelassene IPO-Party war es nicht. Wer meint, der Appetit der Anleger sei grenzenlos, wenn es um Publikumsöffnungen geht, liegt falsch. Das Gerangel um den besten Startplatz kommt deshalb nicht von ungefähr.

Der Begriff Torschlusspanik ist nicht ganz fehl am Platz. Denn oft reichen ein bis zwei faule Deals, und die schönsten Börsenpläne gehen wieder zurück in die Schublade, für Monate. So war es 2014, als mit Rocket Internet (RKET 25.82 -0.15%) und Zalando (ZAL 47.01 -0.49%) gleich zwei Schwergewichte mit ihren IPO nicht vom Fleck kamen. So was kann auch ohne Korrektur passieren. Torschlusspanik? Wer die auf keinen Fall haben darf, ist der Anleger, wenn er sich überlegt, ob er in die Börsengänge der nächsten Wochen investieren soll.