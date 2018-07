Toshimitsu Motegi: Japans Trumpf im Handelspoker

«Japans Verhandlungsführer sind ausserordentlich kompetent und hart», sagte der US-Präsident beim Besuch von Premier Shinzo Abe Anfang Juni. Das ungewöhnliche Lob von Trump, dem selbsternannten «Dealmaker», galt Toshimitsu Motegi und seinen Beamten. Der Präsident erkannte damit an, wie schwer es die USA in den Handelsgesprächen mit Japan haben werden, weil Motegi am Tisch sitzt. Der 62-jährige Politiker wird sich Ende Juli mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer treffen.

Aus japanischer Sicht stehen die Verhandlungen unter dem Motto FFR. Die englische Abkürzung von «frei, fair und gegenseitig» («reciprocal») soll den Charakter der Handelsbeziehungen beschreiben. In Wirklichkeit handelt es sich um einen Euphemismus, weil die Ziele beider Seiten weit auseinander liegen. Präsident Trump will Japan zu einem bilateralen Freihandelsvertrag zwingen, der den USA einen deutlich besseren Zugang zum japanischen Markt bringt als die Transpazifische Partnerschaft (TPP). Dieser Vertrag wurde unter Barack Obama ausgehandelt, aber von Trump im Januar 2017 abgelehnt. Doch Japan will keinen bilateralen Deal, sondern die USA vom Eintritt in den TPP-Vertrag überzeugen. Es war Motegi, der den TPP-Vertrag ohne die USA zum Abschluss gebracht hatte.