Tourismus und Pharma leiden

Während Europas Dienstleister die Einschränkungen durch die zweite Pandemiewelle spüren, mehren sich die positiven Signale aus der Industrie. Dies zeigen Umfragen des Markit-Instituts unter Einkaufsmanagern vom September. Besonders schlecht geht es dem Tourismus und der Freizeitbranche.

Vor allem der Auftragseingang in der deutschen Industrie lässt derzeit auf einen positiven Trend für den Rest des Jahres hoffen. Viele Schweizer Unternehmen sind über Produktionsstätten im Euroraum an die dortige Industrie angebunden. Auch für die Konjunktur in der Eidgenossenschaft selbst liefern die deutschen Daten oft frühzeitig Hinweise, wohin die Reise geht. Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel vollständig zu lesen.