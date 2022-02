Tracker-Zertifikate preschen vor

Aktie Wertpapier, das einen Anteil am Kapital einer Aktiengesellschaft verkörpert. Es sichert dem Eigentümer Mitgliedschaftsrechte (Stimm- und Wahlrecht an der Generalversammlung) und Vermögensrechte (Recht auf Anteil am Gewinn, Beteiligungsquote bei Kapitalerhöhungen oder am Liquidationsergebnis) zu. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Aktienindex Misst die Entwicklung eines Aktienmarktes. Umfasst ein Portefeuille ausgewählter Aktien eines Landes, einer Region oder einer Branche, deren Kurse unter Berücksichtigung bestimmter Berechnungskriterien den jeweiligen, fortlaufend berechneten Indexstand ergeben.

Barriere Kursschwelle in strukturierten Produkten oder Barrier-Optionen. Wenn der Basiswert während der Laufzeit ein bestimmtes Kursniveau erreicht, über- oder unterschreitet, ändert sich im strukturierten Produkt das Auszahlungsprofil, in der Barrier-Option entsteht oder verfällt das Optionsrecht.

Bond Englische Bezeichnung sowohl für eine Anleihe wie auch für ihre handelbaren Bruchteile, also die Obligationen .

Bonus 1. Erfolgsabhängige Ausschüttung an die Mitarbeiter, vor allem an die oberen Hierarchiestufen (VR , Geschäftsleitung ). Die Ausgestaltung ist ein wichtiges Element der Corporate Governance . 2. Ausserordentliche Ertragsausschüttung eines Unternehmens über die ordentliche Dividende hinaus, z. B. als Jubiläumsbonus. Auch Zusatzdividende genannt.

Bonuszertifikat Strukturiertes Produkt mit Bonus (bedingter Kapitalschutz ) und unbegrenzter Beteiligung am Kursgewinn des Basiswerts . Bleibt der Kurs des Basiswerts während der Laufzeit stets über der Barriere , erhält der Anleger bei Verfall mindestens den Ausübungspreis , der über dem Kurs bei Emission liegt (Bonus), zuzüglich allfälliger Kursgewinne. Berührt oder unterschreitet der Basiswert die Barriere, wird das Produkt zu einem Tracker-Zertifikat .

Börse Regelmässig stattfindender, nach feststehenden Usanzen organisierter Markt. Je nach den gehandelten Gütern spricht man z. B. von Wertpapier-, Effekten-, Devisen-, Warenbörsen oder Börsen für derivative Instrumente (Terminbörsen ).

Cap Kurs eines Basiswerts oder ein Zins, den zu erreichen oft darüber entscheidet, ob der Basiswert geliefert oder ein Barbetrag gezahlt wird.

Dividende Der von einer Aktiengesellschaft je Aktie ausgezahlte Gewinnanteil. Die Dividende wird durch die Generalversammlung auf Antrag des Verwaltungsrats festgesetzt. Als Dividende werden auch die Auszahlungen an die Inhaber von Genuss- und Partizipationsscheinen bezeichnet.

Drawdown Findet der geschäftsführende Fondsanleger (General Partner ) ein zur Ausrichtung des Fund passendes, erwerbbares Private-Equity-Objekt, wird der Kauf durch den Abruf von Kapital bei den beteiligten Fondsanlegern nach Massgabe der anteiligen Kapitalzusagen finanziert.

Kurs Börsen- oder Marktpreis von Wertpapieren , Devisen , Münzen oder Waren. Der Kurs schwankt je nach Angebot und Nachfrage.

Obergrenze Kurs eines Basiswerts oder ein Zins, den zu erreichen oft darüber entscheidet, ob der Basiswert geliefert oder ein Barbetrag gezahlt wird.

Obligation Als Wertpapier ausgestalteter und somit handelbarer Bruchteil (Stückelung ) einer Anleihe .

Performance 1. Verlauf des Kurses eines Wertpapiers. 2. Meist in Prozenten ausgedrückte Wertentwicklung eines Portefeuilles inklusive Ausschüttungen (reinvestiert). 3. Anlagepolitische Leistung der Leitung eines Anlagefonds, einer Beteiligungsgesellschaft, eines Hedge Fund oder einer Pensionskasse mit Blick auf das Anlageziel.

Risiko In der Finanzmarkttheorie wird das Risiko einer Anlage an den Ertragsschwankungen gemessen. Risiko und Ertrag stehen theoretisch in einem direkten Zusammenhang: Je höher das eingegangene Risiko ist, desto grösser sollte längerfristig der Ertrag der entsprechenden Anlage ausfallen (vgl. Risikomanagement ).

Risikopuffer Strukturierte Produkte mit Coupon (Reverse Convertibles ) oder Discount (Discount-Zertifikate ) weisen einen Risikopuffer auf. Sie schneiden besser ab als der Basiswert, falls er stagniert, fällt oder leicht steigt. Nur wenn der Basiswert deutlich avanciert, bringt eine Direktinvestition mehr Rendite.

SBI Von der SIX berechneter Index für in Franken ausgegebene in- und ausländische Obligationen. Gilt als Benchmark für den Frankenkapitalmarkt. Aufgenommen werden Anleihen mit einem Rating in der Anlagequalität, einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr, einem Emissionsvolumen von mindestens 100 Mio. Fr. und einer fixen Verzinsung.

SIX 1995 aus dem Zusammenschluss der Börsen Genf, Basel und Zürich entstandener Schweizer Markt. Seit August 1996 werden sämtliche Wertpapiere elektronisch gehandelt. Das System zeichnet sich aus durch eine Vollintegration der Börsenprozesse, vom Börsenauftrag bis zur Abwicklung . Anfang 2008 Fusion mit SIS und Telekurs zur SIX Group .

SIX Swiss Exchange 1995 aus dem Zusammenschluss der Börsen Genf, Basel und Zürich entstandener Schweizer Markt. Seit August 1996 werden sämtliche Wertpapiere elektronisch gehandelt. Das System zeichnet sich aus durch eine Vollintegration der Börsenprozesse, vom Börsenauftrag bis zur Abwicklung . Anfang 2008 Fusion mit SIS und Telekurs zur SIX Group .

SMI Wird nach dem Streubesitz der zwanzig bedeutendsten kotierten Schweizer Unternehmen berechnet. Der SMI ist nicht dividendenkorrigiert, ist also ein Preisindex .

Swiss Bond Index Von der SIX berechneter Index für in Franken ausgegebene in- und ausländische Obligationen. Gilt als Benchmark für den Frankenkapitalmarkt. Aufgenommen werden Anleihen mit einem Rating in der Anlagequalität, einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr, einem Emissionsvolumen von mindestens 100 Mio. Fr. und einer fixen Verzinsung.

Swiss Market Index Wird nach dem Streubesitz der zwanzig bedeutendsten kotierten Schweizer Unternehmen berechnet. Der SMI ist nicht dividendenkorrigiert, ist also ein Preisindex .

Total Return Gesamte Rendite eines Wertpapiers oder eines Wertschriftenportefeuilles (vgl. Performance ). Der Total Return einer Aktie setzt sich aus Kursveränderungen, Dividendenausschüttungen und Nennwertrückzahlungen zusammen.

Tracker-Zertifikat Strukturiertes Produkt , das den Basiswert eins zu eins abbildet, ähnlich wie ein Indexfonds oder ein ETF .

Zertifikat Strukturiertes Produkt . Teilweise wird der Begriff nicht als Synonym für strukturierte Produkte, sondern nur für Tracker-Zertifikate verwendet.