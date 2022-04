Treibt Putins Krieg die Rohstoffpreise in die Höhe?

Rohstoffpreise in astronomischer Höhe sorgen weltweit für Verunsicherung. Die Inflation hat sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa 7% und damit ein Niveau erreicht, das es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Die europäischen Verbraucher sehen sich mit Kaufkraftverlusten konfrontiert wie seit dem Ölschock der Siebzigerjahre nicht mehr. Die wirtschaftliche Erholung von der Pandemie droht ins Stocken zu geraten, und das Gespenst der Stagflation geht um in den Industrieländern.

Zum Autor Daniel Gros ist Vorstandsmitglied und Distinguished Fellow des Centre for European Policy Studies.

Man könnte annehmen, der Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine sei die Hauptursache für den Anstieg der Energie- und Rohstoffpreise. Schliesslich ist Russland der weltweit grösste Exporteur von Erdöl und Erdölerzeugnissen und produziert, zusammen mit der Ukraine, ein Drittel der weltweiten Weizen- und Gerstenexporte. Es gibt jedoch zwei triftige Gründe, an dieser Erklärung zu zweifeln.

Erstens hat der Krieg nicht in grossem Massstab zu Unterbrechungen der Versorgung mit Öl, Gas oder anderen wichtigen Rohstoffen geführt, zumindest noch nicht. Natürlich kann die blosse Erwartung der Märkte, eine Verknappung stehe unmittelbar bevor, ausreichen, um die Preise in die Höhe zu treiben. Doch eine solche Erwartung scheint bisher kaum begründet zu sein.

Angebot meist nicht beeinträchtigt

Gewiss, die Weizenlieferung aus der Ukraine wurde gestoppt. Die diesjährige Ernte ist in Frage gestellt, weil die ukrainischen Landwirte ihre Felder nicht bestellen können. Aber die Ukraine produziert nur etwa 3% des weltweiten Weizens. Russland hingegen produziert 11%, und sowohl die Produktion als auch die Ausfuhr werden aufrechterhalten.

Ausserdem hat Russland zwar gedroht, die Gaslieferungen an «unfreundliche Staaten» einzustellen, wenn diese nicht in Rubel zahlen – ein Ultimatum, das Europa bisher abgelehnt hat. Aber es gibt kaum Anzeichen dafür, dass russisches Öl oder andere Rohstoffe vom Markt genommen werden. Bei den meisten Rohstoffen dürfte der Krieg das Angebot nicht beeinträchtigen.

Ein zweiter Grund, zu bezweifeln, dass der Krieg für die heutigen hohen Rohstoffpreise verantwortlich ist, besteht darin, dass der grösste Teil des Preisanstiegs vor der Invasion stattfand. Der Rohstoffpreisindex des Internationalen Währungsfonds liegt nach wie vor unter seinem Höchststand von 2008 und bewegt sich in der Nähe des Niveaus von 2012/13. Und die Spotmarktpreise für Gas entsprechen ihrem «Vorkriegsniveau» von Ende 2021, als nur wenige mit einer grossangelegten Invasion der Ukraine rechneten.

Folge eines «Schweinezyklus»

Der Ölpreis ist seit Kriegsbeginn gestiegen, aber nur moderate 20%. Obwohl die Erdgaspreise mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, da sie sich direkt auf die Heizkosten der Haushalte auswirken, sind die Ölpreise für Europa viel wichtiger, da der Wert seiner Ölimporte etwa fünfmal höher ist.

Wenn nicht der Krieg in der Ukraine für die hohen Energie- und Rohstoffpreise verantwortlich ist, was dann? Ein Faktor könnte das sein, was Ökonomen den «Schweinezyklus» nennen. Der Begriff geht auf ein Phänomen zurück, das in der dänischen Schweineindustrie beobachtet wurde: Wenn die Preise hoch waren, züchteten die Landwirte mehr Tiere, was zu einem Überangebot führte, das im folgenden Jahr die Preise senkte, so dass die Landwirte weniger Tiere züchteten, die dann zu höheren Preisen verkauft wurden.

Ebenso besteht mit hohen Rohstoffpreisen ein grösserer Anreiz, in Exploration und Abbau zu investieren. Wenn die Preise jedoch relativ niedrig sind – wie in den vergangenen Jahren – sinkt die Rentabilität solcher Investitionen, was zu einer geringeren Produktion und höheren Preisen in späteren Jahren führt. In der Tat hat die Internationale Energieagentur (IEA) überzeugende Beweise dafür geliefert, dass jahrelange Unterinvestitionen in die Exploration die Produktionskapazität verringert haben.

Der Nachfragerückgang 2020, der durch die Covid-19-Rezession verursacht wurde, überdeckte diese Entwicklung. Doch als in Europa, Asien und in den USA eine kräftige Erholung einsetzte, gab es nicht genügend Reservekapazität, um die steigende Nachfrage zu decken. Dies hatte 2021 einen Aufwärtsdruck auf die Preise zur Folge.

ESG-Richtlinien sind auch ein Faktor

Ein weiterer Faktor, der zu den hohen Energie- und Rohstoffpreisen beigetragen haben könnte, sind steigende Investitionen in die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Sie haben Anleger zunehmend veranlasst, eine Finanzierung von Exploration und Erschliessung fossiler Brennstoffe abzulehnen. Sie hoffen, dass die Verweigerung von Kapital für die fossile Brennstoffindustrie die Produktion eindämmen und den Fortschritt hin zu einer grünen, kohlenstoffneutralen Wirtschaft ankurbeln wird.

Dieses Phänomen ist schwerpunktmässig in westlichen Ländern zu finden. Während die Upstream-Investitionen der grossen westlichen Öl- und Gasunternehmen zwischen 2015 und 2020 fast die Hälfte zurückgingen, blieben diese Investitionen bei den Produzenten im Nahen Osten stabil und stiegen in China. Alle diese Produzenten haben die gleichen Preisanreize, aber die westlichen Unternehmen sind diejenigen, die den ESG-Richtlinien unterliegen.

Es ist notwendig zu verstehen, warum die Preise hoch sind, um die richtige politische Antwort zu entwickeln. Wenn der Krieg für die hohen Preise verantwortlich ist, wäre es politisch schwierig, Preisobergrenzen und grosszügige Entschädigungen abzulehnen, um Verbrauchern und Unternehmen zu helfen, damit zurechtzukommen. Zudem könnte man hoffen, dass die Preise nach Beendigung des Krieges sinken werden.

Sind die hohen Rohstoffpreise jedoch das Ergebnis eines Schweinezyklus und der gestiegenen Verantwortung in Bezug auf ESG-Kriterien, senden sie ein angemessenes Signal an die Märkte; tatsächlich sollen die ESG-Regeln zu höheren Preisen führen. In diesem Fall muss sich die Wirtschaft an einen neuen Grad der Verknappung anpassen – und die Verbraucher sollten nicht für ihre verlorene Kaufkraft entschädigt werden.

Schmerzhafte Anpassung

Natürlich schliessen sich diese Erklärungen nicht gegenseitig aus; alle drei Faktoren – der Schweinezyklus, die ESG-Standards und der Krieg – tragen wahrscheinlich zu höheren Rohstoffpreisen bei. Die Preistrends vor der Invasion deuten jedoch darauf hin, dass der Krieg ein untergeordneter Faktor ist.

Politisch ist diese Erklärung eher unbequem: Wenn der Krieg schuld ist, entbindet er Verbraucher und Staaten von der Verantwortung, sich anzupassen, wobei erstere eine Entschädigung erhalten und letztere höhere Haushaltsdefizite aufweisen. Es ist allerdings die wirtschaftlich gesündere Erklärung und damit diejenige, die eine verantwortungsvolle politische Reaktion diktieren sollte – trotz der Schmerzen, die die Anpassung mit sich bringen könnte.

Copyright: Project Syndicate