Treten auf der Stelle

Realistischerweise konnte nicht mehr erwartet werden: Das Gespräch von Bundespräsident Guy Parmelin mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag erbrachte keine nennenswerten Fortschritte. Parmelin kam vor den Medien in Brüssel nach dem Treffen zum Schluss, «dass wir in unseren Positionen weiterhin erhebliche Differenzen haben».

Diese beziehen sich auf die von der Schweiz nach Konsultationen im Inland reklamierten drei Kernpunkte: den Lohnschutz bzw. die flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit, staatliche Beihilfen, sprich Subventionen, sowie die Übernahme der EU-Unionsbürgerrichtlinie. Da verlangt die Schweiz Anpassungen. Die EU hat diesbezüglich auch in den jüngsten Gesprächen keine Kompromissbereitschaft signalisiert. Immerhin: Die Gespräche wurden nicht abgebrochen, man bleibt in Kontakt – eine bescheidene Ausbeute.

In der Sache wirklich heikel ist für die Schweiz die letztlich von der EU verlangte Übernahme der Unionsbürgerrichtlinie. Sie würde die Personenfreizügigkeit gleichsam auf alle EU-Bürger ausdehnen, nicht nur auf Arbeitskräfte. Das heisst, die Zuwanderung in die gut ausgebauten Schweizer Sozialwerke würde locker möglich. Das ist die wirkliche rote Linie.

Die anderen zwei Punkte sind genau genommen eher Nebenschauplätze. Die Einschränkung bzw. Erschwerung der staatlichen Beihilfen würde der Schweiz sogar gut anstehen. Das Thema der flankierenden Massnahmen wird von den Gewerkschaften zu einem zentralen Thema hochgeredet, das es in keiner Weise ist. Oberflächlich betrachtet setzen sich die Gewerkschaften für die Arbeitnehmer ein, in Tat und Wahrheit geht es ihnen in erster Linie um den Erhalt der eigenen Macht.

Gemäss Parmelin will der Bundesrat die Gespräche nun auswerten, das Gleiche tut auch die EU. Es muss dabei in erster Linie darum gehen, möglichst zusammen mit den Sozialpartnern die Gewerkschaften von ihrer stur doktrinären Linie abzubringen und zu Konzessionen zu bewegen. Allerdings darf sich die Politik nicht in Geiselhaft der Gewerkschaften begeben – eine heikle Gratwanderung. Kann die Schweiz der EU im Lohnschutz einen Kompromiss anbieten, könnte womöglich auch in den anderen Themen etwas erreicht werden.

Sollten die Gewerkschaften unnachgiebig bleiben, müsste die Übung wohl abgebrochen werden. Ein Ende mit Schrecken wäre dann wohl einem Schrecken ohne Ende vorzuziehen. Was das allerdings kurz- und mittelfristig für die bilateralen Verträge bzw. für den Zugang von Schweizer Unternehmen zum EU-Binnenmarkt heissen würde, bleibt schwer abschätzbar. Stichworte sind etwa die Regelungen im Bereich der Medizinalprodukte oder ein Stromabkommen, das von der EU an das Rahmenabkommen gebunden wird.

Die Gewerkschaften täten nun gut daran, ihre Position zu hinterfragen. Sollte es wirklich zu einem Verhandlungsabbruch kommen, stünden sie, im Verbund mit der SVP, als Verantwortliche für den europapolitischen Scherbenhaufen da – das wäre ihrer Reputation in der Schweiz kaum zuträglich.