Triumphiert die Reiselust über die Budgetdisziplin?

Der Flughafen Zürich erlebte an Ostern einen Andrang wie seit Anfang März 2020 nicht mehr. Über das verlängerte Wochenende wurden in Kloten täglich 70’000 Passagiere abgefertigt, rund drei Viertel des Volumens von vor der Krise. Für den Flughafen sind die Ostertage ein wichtiger Gradmesser für die Sommermonate. Und nicht nur für ihn. Für Europas Airlinebranche, die in der Coronakrise hart getroffen wurde, ist ein lukratives Ostergeschäft der lang ersehnte Silberstreifen am Horizont.

Zumal die Industrie sich doppelter Belastung ausgesetzt sieht. Der Krieg in der Ukraine hat den Ölpreis stark steigen lassen, was die Kosten der Unternehmen in die Höhe treibt. Um die Preisinflation zu kompensieren, muss die Branche die Ticketpreise erhöhen. Einzelne Airlines haben bereits an der Preisschraube gedreht, doch noch ist Zurückhaltung spürbar. Das liegt ausser an Corona auch an der drohenden Rezession. «In diesem sensiblen Umfeld werden die Fluggesellschaften vorsichtig abwägen, wann sie die Preise anheben, da sie die Nachfrage nicht stören wollen», sagt Jonathan Allison, Investment Director im Team für europäische Aktien beim Asset-Manager abrdn. «Die höheren Kosten werden aber weitergegeben werden müssen.»

Oster-Boom nährt Zuversicht

In den USA schlägt der hohe Spritpreis bereits voll auf die Reisekassen durch. Um rund 40% hätten sich Inlandflüge seit Anfang Jahr verteuert, hat die «New York Times» vergangenen Freitag geschrieben. Ein substanzieller Teil geht auf höhere Inputkosten zurück. Dass die Nachfrage dennoch zunimmt – die US-Airline Delta verzeichnete im März den besten Monat ihrer Geschichte –, ist für die globale Branche ein willkommenes Signal. Der Oster-Boom könnte zusätzlich die Zuversicht nähren, dass die Reiselust stärker ist als die Budgetdisziplin der Touristen.