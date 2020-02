Trotz Virussorgen ist der Konjunkturausblick nur leicht eingetrübt

(AWP) Die Stimmung von Analysten mit Blick auf den Schweizer Konjunkturverlauf in den kommenden sechs Monaten hat sich im Februar eingetrübt. Angesichts der neusten Entwicklungen beim sich weiter ausbreitenden Coronavirus dürfte die bereits Mitte Monat erhobene Umfrage indes mit Vorsicht zu geniessen sein.

Der sogenannte CS-CFA-Society-Switzerland-Indikator, der die Erwartungen der Analysten misst, steht neu bei +7,7 Punkten und ist damit gegenüber dem Vormonat um 0,6 Punkte gesunken, wie die Credit Suisse (CSGN 12.115 -1.38%) am Mittwoch mitteilte.

Die Befragung für die aktuelle Auswertung fand allerdings bereits vom 10. Februar bis am 19. Februar 2020 statt. Also (ALSN 162.6 1.12%) bevor das Coronavirus in der Schweiz angekommen ist und sich die Angst vor einer Pandemie auch an der hiesigen Börse festgesetzt hat.

Wegen des Coronavirus seien die Umfrageteilnehmer zwar weniger zuversichtlich für die weltweite Konjunkturentwicklung im nächsten halben Jahr, hielt die Credit Suisse fest. Dennoch sei die Schweiz in den Augen der Analysten über den Aussenhandel bisher aber nur mässig betroffen, hiess es dazu vor einer Woche.

Immun gegenüber Schocks

Mehr als drei Viertel der Befragten erwarte keine Veränderung der Wirtschaftslage in der Schweiz. Hierzulande hätten sich die wichtigsten Exportbranchen in der Tat recht immun gegenüber Schocks aus China gezeigt. Die Credit Suisse strich zudem heraus, dass weniger Analysten von einem Konjunkturabschwung ausgingen als im Vormonat, als die Ausbreitung des Virus gerade begonnen hatte.

Befragt zu Prognosen im Rohstoff- und Wechselkurssektor gaben zudem weniger Umfrageteilnehmer an, mit einem weiteren Anstieg des Gold- bzw. Verfall des Ölpreises oder einer zusätzlichen Aufwertung des Schweizer Franken zu rechnen. Allerdings müsse auch hier berücksichtigt werden, dass die Umfrage vor der starken Zunahme der Fälle ausserhalb Chinas durchgeführt wurde, wie in der Studie betont wird.