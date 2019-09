Weiterhin trübe Stimmung in der Industrie

(AWP/Reuters) Die Stimmung in der Schweizer Industrie ist weiter eher trübe. Der Einkaufsmanager-Index (PMI) ist im August zwar etwas gestiegen. Die Marke von 50 Punkten, die als Wachstumsschwelle definiert ist, wurde aber zum fünften Mal in Folge unterschritten. Das lässt auf eine rückläufige Industriekonjunktur in den kommenden Monaten schliessen.

Konkret stieg der PMI Industrie, der die Stimmung unter den Einkaufsmanagern der Industrie misst, im August um 2,5 auf 47,2 Zähler, wie die Credit Suisse (CSGN 11.655 0.78%) (CS) am Montag mitteilte. Die Grossbank berechnet diesen Index gemeinsam mit dem Fachverband für Einkauf und Supply Management (procure.ch). Von der Nachrichtenagentur AWP befragte Ökonomen hatten mit einem Wert zwischen 45 und 46 Punkten gerechnet. Im Vergleich zu vor einem Jahr liegt der Index mittlerweile 17,4 Punkte tiefer.

Obwohl sich der PMI im August gefangen habe, stimme der Blick auf die Subkomponenten der PMI-Umfrage nur bedingt zuversichtlich und lasse keine rasche Trendwende erwarten, führte die CS weiter aus. Zwar hat der Schwund des Auftragsbestands im August an Dynamik eingebüsst: Die entsprechende Subkomponente stieg um 8,2 Punkte auf 47,4 Zähler und damit auf den höchsten Stand seit März 2019. Doch nahm der Bestand der Verkaufs- und der Einkaufslager trotz nach wie vor geringerer Produktion und Einkaufsmenge ab. Das ist gemäss der CS ein Indiz für eine schwächere Nachfrage.

Unter die Wachstumsschwelle gerutscht ist derweil die Subkomponente «Beschäftigung». Mit 47,8 Zählern wurde der tiefste Wert seit Juli 2016 gemessen. Zwar sollte ein einzelner Monatswert nicht überinterpretiert werden, doch lasse die Unterauslastung der Kapazitäten durchaus einen andauernden Stellenabbau erwarten. Die jüngste Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China und die Schwäche Europas bergen laut CS jedenfalls die steigende Gefahr, dass sich die Industrieschwäche auf den Arbeitsmarkt übertragen wird.

Dienstleistungssektor im Wachstumstrend

Wieder in den Wachstumsbereich zurückgefunden hat im August dagegen der Dienstleistungssektor. Der entsprechende PMI Dienstleistungen stieg um 7,2 Punkte auf 55,3 Zähler. Mit Ausnahme von Juli 2019 befand sich dieser Index seit Oktober 2016 immer in der Wachstumszone. Insgesamt scheine sich der Wachstumstrend im Dienstleistungssektor fortzusetzen, wenn auch tendenziell mit etwas weniger Schwung, so die Ökonomen der CS.

Sämtliche Subkomponenten lagen im August in der Wachstumszone. So nahmen sowohl die Geschäftstätigkeit als auch die Neuaufträge und der Auftragsbestand im August beschleunigt zu. Zudem stellten die Dienstleister im August vermehrt Personal ein, wenn auch nach wie vor «äusserst vorsichtig», wie die CS schreibt.

Deutsche Industrie immer langsamer

Die exportorientierte deutsche Industrie hat ihre Talfahrt im August etwas verlangsamt. Der Markit-Einkaufsmanagerindex für den Wirtschaftszweig stieg zwar leicht um 0,3 auf 43,5 Punkte, wie aus der am Montag veröffentlichten monatlichen Umfrage des Instituts IHS Markit unter rund 500 Firmen hervorgeht. Das Barometer signalisiert aber mit einem Wert von weit unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten ein deutliches Schrumpfen der Geschäfte.

«Der Absturz der Geschäftsaussichten auf ein Rekordtief deutet an, dass das Schlimmste noch bevorstehen könnte», sagte Markit-Ökonom Phil Smith. «Da momentan noch kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist, bauen mehr und mehr Industrieunternehmen Personal ab, was wiederum kein gutes Vorzeichen für die Binnenkonjunktur ist.»

Der Index für die gesamte Eurozone stieg leicht um 0,5 auf 47,0 Punke, bleibt aber ebenfalls merklich unter der Wachstumsschwelle. Der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die Aussicht auf einen harten Brexit sorgen vor allem bei der deutschen Industrie für grosse Unsicherheit.