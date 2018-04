Trüffelhunde finden Goldminen

Gold (Gold 1348.64 -0.06%) und Goldminenaktien tendieren jeweils in die gleiche Richtung, jedoch mit sehr unterschiedlichem Momentum. Nehmen wir die hoch liquiden Gold-Futures, den NYSE Arca Gold Miners Index und den NYSE Arca Gold Bugs Index zur Illustration. In den letzten fünf Jahren verlor der Gold-Futures in Dollar 1,5%, der Gold Miners Index 25% und der Gold Bugs Index 32%. In den letzten elf Jahren der Goldhausse, bevor sie im September 2011 zu Ende ging, stieg der Goldpreis in Dollar um 590%, der Bugs um 1548%. Danach fiel er bis September 2015 um 82%, während der Goldpreis in derselben Zeit «nur» 39% verlor.

Ist der Gold Miners ein ganz gewöhnlicher, kapitalgewichteter Index von Goldminen aus aller Welt in Dollar, befinden sich im Gold Bugs Index Aktien von Unternehmen, die ihre Goldproduktion nicht auf Termin verkaufen (Bugs steht für Basket of Unhedged Gold Stocks).

Schnelle Bugs

Die relativen Preisveränderungen zwischen Gold und den beiden Indizes sind ein aufschlussreicher Einstieg in die Analyse sowohl des Goldpreises als auch der Goldminenaktien. Beispielsweise erwies sich die relative Schwäche des Gold Bugs Index zu Gold 1996, 2008 und 2011 als Vorlaufindikator für den Goldpreis.

Die relative Stärke des Bugs wies im Oktober 2000, erneut im Oktober 2008 und im Dezember 2015 auf einen anziehenden Goldpreis hin. Seit dem 20. März ist es wieder so weit. Der NYSE Arca Gold Bugs hat 8,4% im Wert zugelegt, der Gold Miners 7,3% und der Goldpreis selbst 2,6%.

Die Aktien derjenigen Goldproduzenten, die ihren Ausstoss nicht absichern, bewegen sich in beide Richtungen schneller als die von absichernden Minen und deutlich schneller als der Goldpreis, wie oben gezeigt. Goldaktien sind eben in erster Linie Aktien. Sie sind keine Anlage in Gold, schon gar nicht, wenn man Gold als Absicherung vor einer wie auch immer sich vorgestellten Apokalypse kauft.

Was sagt Biggs?

In «Wealth, War & Wisdom» zeigt der ökonomisch, markttechnisch und geschichtlich bewanderte ehemalige Chefstratege von Morgan Stanley (MS 53.26 0.04%), Barton Biggs, das Verhalten von unbebautem Land, bebautem Land, Gold, Obligationen und Aktien in und nach Krisen. Das Ergebnis ist ernüchternd: Es gibt keine Anlageklasse, die a priori als krisenresistent angesehen werden kann. Die Tauglichkeit jeder Anlageklasse hängt von einem unvorhersehbaren Verlauf von Katastrophen ab. Geschichtlich gesehen ging es jeweils darum, was die Politik wem übrig liess.

Niemand weiss, ob es zu Desastern wie denen kommt, die im Buch von Barton Biggs aufgearbeitet werden, und, gegebenenfalls, was das wirtschaftliche Überleben sichert. Folglich sollten meiner Meinung nach Anlagen aus Renditeüberlegungen gesucht werden unter der Annahme, dass sich die Welt einigermassen im bisherigen Pfad weiterentwickelt. Diversifiziert werden sollte nicht nur nach Anlageklassen, sondern auch räumlich. Ab einer bestimmten Vermögensgrösse sollten Bankverbindungen nicht nur im In-, sondern auch im Ausland geografisch verteilt eingegangen werden.

Aufgrund der Historie habe ich in Zeiten, die für Gold vorteilhaft sind, lieber Goldminenaktien als Gold und in Baissezeiten für Gold weder das eine noch das andere. Jetzt fange ich an, Goldminentitel einzusammeln, nicht jedoch aggressiv zu kaufen.