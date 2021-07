Trügerisch gute Performance

Die gute Nachricht vorweg: Den Pensionskassen geht es zur Jahresmitte 2021 insgesamt gut bis sehr gut, was vor dem Hintergrund der Coronakrise überraschen mag. Gemäss einer Hochrechnung der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) betrug der durchschnittliche Deckungsgrad der Vorsorgeeinrichtungen zur Jahresmitte 119,9%. Das ist ein stolzer Wert, Ende 2020 erreichte er schon gute 113,5%. Zur Jahresmitte 2021 befanden sich gerade einmal zwanzig Kassen in Unterdeckung.

Damit verfügen die Kassen grundsätzlich über einen guten Puffer zur Abfederung von Marktschwankungen. Die dafür vorgesehenen Wertschwankungsreserven erreichten 17,8% der Vorsorgekapitalien. Rund zwei Drittel der Kassen haben ihre Reserven vollständig aufgebaut.

Diese insgesamt komfortable Situation ist gemäss der Kommission «auf die ausgesprochen gute Marktentwicklung in der ersten Jahreshälfte» zurückzuführen. Vor allem in den Kategorien Aktien und alternative Anlagen wurde eine gute Rendite erarbeitet.

Darin schlummert aber auch die erste negative Nachricht. Der gute Deckungsgrad ist nicht auf strukturelle Verbesserungen, sondern auf die Märkte zurückzuführen. Und diese sind und bleiben volatil. Kehrt der Markttrend, schmelzen auch Deckungsgrad und Wertschwankungsreserven relativ rasch. Die hohen Werte sind also keineswegs in Stein gemeisselt.

Die zweite schlechte Nachricht besteht darin, dass der Reformbedarf in der beruflichen Vorsorge überdeckt wird. Er bleibt unverändert gross, woran auch ein guter Deckungsgrad nichts ändert. Die OAK weist denn auch darauf hin, dass der viel zu hohe Umwandlungssatz vor allem in Kassen, die nur das BVG-Obligatorium versichern, zu einer erheblichen internen Umverteilung von Aktiven zu Rentnern führt. Dies kann die Verpflichtungen der betreffenden Kassen langfristig in Frage stellen.

Deshalb ruft die OAK die Politik auf, die nötigen Anpassungen vorzunehmen. Die Reform der beruflichen Vorsorge ist unterwegs, die vorberatende nationalrätliche Kommission hat die Vorlage Ende Juni in einer ersten Lesung beraten. Dabei hat sie sich im Wesentlichen an die Eckwerte der bundesrätlichen Vorlage gehalten, die sich ihrerseits am Kompromiss der Sozialpartner orientiert.

Die Vorlage allerdings weist einen schwerwiegenden Mangel auf. Sie will zur Kompensation des niedrigeren Umwandlungssatzes einen pauschalen Rentenausgleich für alle einführen – ob reich oder arm. Der Zuschlag soll entsprechend der AHV über 0,5 Lohnprozente finanziert werden.

Damit werden die erste und die zweite Säule in unzulässiger Art und Weise vermischt. Zudem wird die Reform so sehr teuer. Die Kommission wird nach der Sommerpause eine zweite Lesung durchführen. Bleibt es beim pauschalen Rentenausgleich, dürfte die Vorlage es schon im Rat, voraussichtlich in der Herbstsession, schwer haben. Das Gleiche gilt erst recht für eine allfällige spätere Volksabstimmung.

Wird auf diesen Zuschlag verzichtet, ist eine mehrheitsfähige Vorlage wahrscheinlicher. Die Reform der zweiten Säule darf nicht auf der langen Bank landen.