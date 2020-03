Trügerisch robuste Frühindikatoren

Eine Frage treibt derzeit Ökonomen und Investoren um: Wie schlimm sind die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie?

Ein Indiz dafür, was blühen könnte, liefern die Einkaufsmanagerindizes (Purchasing Managers Indizes, PMI) in China für den Monat Februar. Die Wirtschaft im Reich der Mitte stand wegen der Epidemie und der drakonischen Massnahmen der Regierung über die chinesische Neujahrswoche hinaus praktisch still und kehrt nur langsam wieder zur Normalität zurück. Dieses Bild bestätigen die PMI für das verarbeitende Gewerbe, die im Februar auf den tiefsten Stand seit Messbeginn eingebrochen sind. Im Januar, als bereits die ganze Stadt Wuhan unter Quarantäne stand, waren die Rückmeldungen in der Summe noch neutral. PMI-Werte unter 50 bedeuten, dass per saldo die Mehrheit der befragten Chefeinkäufer in puncto Produktion, Bestellungseingang oder Beschäftigung schlechtere Bedingungen als im Vormonat beklagt. Bei Werten über 50 sieht die Mehrheit eine Verbesserung.

Von der Logik der PMI her müsste der chinesische Index im März deutlich über 50 hochschiessen, wenn die Fabriken tatsächlich die Produktion wieder voll aufnehmen und der Staat den Unternehmen unter die Arme greift.

Europa auf Erholungskurs

Der Einbruch von Chinas PMI hat auch den globalen Index nach unten gezogen. Mit 47,2 Punkten liegt er auf dem niedrigsten Stand seit Mai 2009. Der globale Industrie-PMI von JPMorgan wird aus über 40 nationalen Einkaufsmanagerindizes ermittelt, gewichtet nach der Wertschöpfung der Industrie. Gemäss Capital Economics geht ein solcher Absturz des globalen PMI mit einer Schrumpfung der Industrieproduktion um 0,5% einher.

Ausserhalb Chinas sind die Frühindikatoren der Industrie jedoch auch im Februar kaum gesunken oder sogar gestiegen. Ihre Aussagekraft ist im aktuellen Umfeld beschränkt. Denn die Erhebung fand zwischen dem 10. und 26. Februar statt, also mehrheitlich bevor die vielen Fälle von Coronainfektionen in Europa bekannt wurden.

Was dennoch bemerkenswert ist: Die prekäre Situation in China kümmerte die Chefeinkäufer im Rest der Welt bislang nur wenig. Augenfällig ist das in Europa. Der Industrie-PMI für die gesamte Eurozone ist im Februar von 47,9 auf ein Jahreshoch von 49,2 gestiegen. Weder bei den Bestellungen aus dem Ausland noch in sonst einem wichtigen Frageblock ist der Kollaps der Nachfrage aus China sichtbar. Die Epidemie führte einzig zu Lieferverzögerungen bei einigen Rohstoffen und Vorprodukten. Das hat die PMI sogar noch gestützt, was irreführend ist. Denn längere Lieferzeiten werden bei der Konstruktion der PMI als positiv gewertet, weil sie normalerweise ein Zeichen grosser Nachfrage sind, die zu Engpässen führt.

In Deutschland hat das Industriebarometer 2,7 Punkte gutgemacht. Auf dem aktuellen Niveau von 48 läge die Wachstumsgrenze wieder in Reichweite. Die Niederlanden und Spanien sind da schon weiter: Indexstände von über 50 signalisieren dort sogar wieder etwas Wachstum im verarbeitenden Gewerbe.

Auch ausserhalb der Währungsunion standen die Zeichen vor der Ausbreitung des Coronavirus auf Besserung. In Grossbritannien kletterte der PMI im Februar zum ersten Mal über 50. Mit 51,7 liegt der Index aber knapp unter dem vorläufigen ermittelten PMI (Flash), der auf den zuerst eingegangenen Antworten basiert. Es ist ein möglicher Hinweis, dass die später eingetroffenen Antworten durch die Coronaepidemie bereits beeinflusst waren.

Die Schweizer Industrie spürte die Stimmungsaufhellung in den Nachbarstaaten ebenfalls – und noch im Februar schienen die Probleme Chinas weit weg. Der Industrie-Einkaufsmanagerindex von Credit Suisse und dem Branchenverband Procure.ch hat sich gegenüber Januar 1,7 Punkte gesteigert und notiert mit 49,5 Zählern auf dem höchsten Stand seit vergangenem März. Die Index-Subkomponente Auftragsbestand liegt jedoch deutlich unterhalb der Wachstumszone, was laut den Autoren in Zukunft keine Produktionssteigerungen erwarten lässt.

Ansteckung in Asien

Der US-Präsident Donald Trump lässt keine Gelegenheit aus, um die Stärke der amerikanischen Wirtschaft hervorzuheben. Er scheint immer noch überzeugt, dass auch das Covid-19-Virus der grössten Volkswirtschaft der Welt nichts anhaben kann. Bislang geben ihm die meisten harten Daten recht. Doch in den Umfrageergebnissen zeigen sich erste Risse. So ist etwa der Industrie-PMI des Institute for Supply Management (ISM) gegenüber Januar von 50,9 auf 50,1 abgerutscht und notiert damit hauchdünn über der Wachstumsgrenze. Der Subindex der Neuaufträge ist um 2,2 auf 49,8 gesunken. Die Antworten zur Produktion sind ebenfalls schlechter ausgefallen als im Januar.

Deutlicher sind die Ansteckungssymptome in Japan und Südkorea. Beide Länder verzeichnen einen schnellen Anstieg der Coronainfektionen, und ihre Industrie ist in besonderem Masse von China abhängig. So erstaunt es nicht, dass der japanische Einkaufsmanagerindex im Februar von 48,8 auf 47,8 gefallen ist und der südkoreanische mit 48,7 wieder deutlich unter der Wachstumsgrenze liegt.

Es ist zu erwarten, dass in den nächsten Umfragen im März auch ausserhalb von Asien der Coronaschock zu spüren sein wird. Noch stärker als die Industrieunternehmen dürften diesmal die Dienstleistungsbranche betroffen sein.