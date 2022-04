Trügerische Hoffnung für Chinaaktien

Im Gerangel zwischen den Supermächten China und USA befinden sich 280 Unternehmen mit einem Börsenwert von mehr als 2000 Mrd. $. Denn die Wertpapiere chinesischer Gesellschaften, die an US-Börsen platziert wurden, sind in Gefahr, dekotiert zu werden. Ihre Kurse kamen deswegen in den vergangenen Monaten stark unter Druck. Nun will der chinesische Regulierer auf US-Forderungen eingehen. Dank des Hoffnungsschimmers steigen die Kurse der betroffenen Chinaaktien deutlich.

Zankapfel ist ein US-Gesetz, gemäss dem in den USA kotierte ausländische Unternehmen bestimmte Offenlegungspflichten erfüllen sollen. Damit soll etwa sichergestellt werden, dass sie nicht durch fremde Staaten kontrolliert werden. Der chinesische Regulierer erlaubt die von den USA geforderte Offenlegung bisher nicht.