Trump attackiert China mit neuen Zöllen

(Reuters/CG) US-Präsident Donald Trump hat wie erwartet eine neue Runde im Handelsstreit mit China eingeläutet. Er kündigte am Montagabend die Verhängung zehnprozentiger Zölle auf Waren aus China in einem Volumen von 200 Milliarden Dollar an.

Zugleich drohte der Präsident mit einer weiteren Verschärfung, sollte China mit Vergeltungsmaßnahmen gegen die US-Industrie oder -Landwirtschaft reagieren. Dann werde “umgehend Phase drei eingeleitet”, die Zölle auf weitere Produktgruppen im Wert von 267 Milliarden Dollar vorsehe.

Zuvor hatte Trump erklärt, er habe zwar enormen Respekt vor dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, aber das US-Handelsdefizit sei zu gross.

Der Zollstreit zwischen den USA und China hat die New Yorker Börsen zum Wochenstart im Klammergriff gehalten. Der Dow Jones (Dow Jones 26062.12 -0.35%) schloss 0,4% tiefer auf 26’062. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2888.8 -0.56%) sank 0,6% auf 2888. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich 1,4% auf 7895.

Die neuen Zölle sollen einem ranghohen Regierungsbeamten zufolge ab dem 24. September erhoben und schrittweise bis Jahresende auf 25 Prozent erhöht werden.

Von der ursprünglichen Sanktionsliste heruntergenommen wurden nun einige Technologieprodukte wie Apple-Lautsprecher und -Uhren sowie ähnliche Geräte und Fitnessarmbänder von Fitbit (FIT 5.45 -1.09%).

Ebenfalls ausgenommen wurden Kindersitze für Autos und Fahrradhelme. Die beiden größten Volkswirtschaften der Erde überziehen sich seit Anfang Juli mit Straf- und Vergeltungszöllen auf Waren im Volumen von bislang insgesamt 100 Milliarden Dollar.