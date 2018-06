Trump droht China mit neuen Zöllen

(Reuters) Im Handelsstreit zwischen den USA und China droht eine weitere Eskalation. US-Präsident Donald Trump kündigte am Montagabend die Verhängung von neuen Zöllen auf chinesische Waren im Volumen von 200 Mrd. $ an, sollte die Regierung in Peking ihre geplanten Vergeltungszölle für frühere US-Aufschläge tatsächlich umsetzen. Die Regierung in Peking sprach von Erpressung und kündigte Gegenmassnahmen an, sollten die USA die Ankündigung wahr machen. Trumps Erklärung kurz vor Börseneröffnung am Dienstagmorgen in Japan lastete auf den Märkten in Asien. Die Furcht vor einem ausgewachsenen US-chinesischen Handelskrieg hatte zuvor die Wall Street ins Minus getrieben.

Er habe seinen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer angewiesen, eine Liste von chinesischen Gütern für die neuen Massnahmen zusammenzustellen, erklärte Trump. Der Aufschlag solle zehn Prozent betragen. «Diese Zölle werden nach dem Abschluss des juristischen Prozesses dann in Kraft treten, wenn China sich weigert, seine Praktiken zu ändern und auch wenn es darauf besteht, seine jüngst angekündigten neuen Zölle umzusetzen,» hiess es. Sollte China als Reaktion auf diesen neuen US-Schritt wiederum selbst Aufschläge verhängen, würden die USA «mit zusätzlichen Zöllen auf weitere 200 Mrd. $ an Waren» antworten.

Eine Sprecherin von Lighthizer sagte, die neue Liste ersetze eine Aufstellung von chinesischen Waren im Volumen von 100 Mrd. $, die Trump im April für einen solchen Fall in Auftrag gegeben hatte.

Das chinesische Handelsministerium warf den USA vor, einen Handelskrieg anzuzetteln. «Diese Praktik des extremen Drucks und der Erpressung weicht von dem Konsens ab, den beiden Seiten bei mehreren Gelegenheiten erzielt haben», hiess es in einer Stellungnahme. Man werden entschlossen mit «qualitativen» und «quantitativen» Massnahmen zurückschlagen, sollte Trump seine Drohung wahr machen.

Der China-Experte Derek Scissors von der Denkfabrik American Enterprise Institute wies darauf hin, dass China bald die Importe aus den USA ausgehen dürften, die sie überhaupt mit Zöllen belegen könne: Die Gesamteinfuhren von dort hätten 2017 gerade einmal 130 Mrd. $ betragen. Vermutlich werde die Regierung in Peking daher als nächstes amerikanische Unternehmen ins Visier nehmen, die in China tätig seien.

Trump kritisiert unter anderem das US-Handelsdefizit mit China in Höhe von 375 Mrd. $. Er fordert zudem schärfere Massnahmen gegen den Diebstahl von intellektuellem Eigentum. Unter seiner Regierung haben die USA Schutzzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte verhängt. Dann ordnete Trump Zölle von 25% auf mehr als 800 chinesische Waren mit einem Volumen von 50 Mrd. $ an. China reagierte mit der Ankündigung von eigenen Zöllen von 25% auf 659 US-Produkte wie Fleisch, Gemüse, Soja, Whiskey, Tabak und Autos. Auch hier beträgt das Volumen 50 Mrd. $.