Trump droht China mit weiteren Strafzöllen

(Reuters) Im Handelsstreit mit China erhöht US-Präsident Donald Trump den Druck auf die Volksrepublik. Von September an würden chinesische Importwaren im Volumen von 300 Mrd. $ mit einem Zoll von 10% belegt, kündigte Trump am Donnerstag an. Der US-Präsident kritisierte auf Twitter (TWTR 42.08 -0.54%), die Chinesen hätten ihre Zusage nicht eingehalten, mehr US-Agrarprodukte zu kaufen.

Die Handelsgespräche mit China gingen dennoch weiter. «Wir freuen uns darauf, den positiven Dialog mit China über eine umfassende Handelsvereinbarung fortzusetzen». Er habe das Gefühl, dass beide Länder eine glänzende gemeinsame Zukunft hätten. Seine Zollankündigung schickte die US-Börsen aber auf Talfahrt.

…We look forward to continuing our positive dialogue with China on a comprehensive Trade Deal, and feel that the future between our two countries will be a very bright one! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019

Während die Gespräche mit China weitergingen, würden die USA «einen kleinen zusätzlichen Zoll von 10% auf die verbleibenden 300 Mrd. $ schweren Einfuhren aus China in die USA erheben». Davon ausgenommen seien jene Waren im Wert von 250 Mrd. $, für die bereits Abgaben in Höhe von 25% gelten.

…during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019

Trump kritisiert Chinas Präsidenten

In einer Reihe von Tweets ging Trump den chinesischen Präsidenten Xi Jinping persönlich an. Er warf ihm vor, zu wenig gegen chinesische Verkäufe des Opioids Fentanyl in die USA getan zu haben. In den USA ist die Zahl der Todesfälle durch Überdosen des Schmerzmittels stark gestiegen.

…buy agricultural product from the U.S. in large quantities, but did not do so. Additionally, my friend President Xi said that he would stop the sale of Fentanyl to the United States – this never happened, and many Americans continue to die! Trade talks are continuing, and… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019

Am Mittwoch waren die erst jüngst wieder aufgenommenen Handelsgespräche zwischen den USA und China ohne erkennbare Fortschritte zu Ende gegangen. Beide Seiten bezeichneten die Unterredungen aber als konstruktiv, sie vereinbarten weitere Treffen im September. In seiner Zollankündigung brachte Trump explizit diesen Termin mit dem Start der neuen Zölle in Zusammenhang.

Die beiden grössten Wirtschaftsmächte haben sich bereits gegenseitig mit milliardenschweren Zöllen überzogen, was die Weltwirtschaft bremst. Trump wirft China Dumpingpreise, Technologieklau und andere unfaire Handelspraktiken vor. Die Volksrepublik weist die Anschuldigungen zurück. Die Regierung in Peking kritisiert zudem geschäftliche Beschränkungen für chinesische Konzerne in den USA wie für den Netzwerkausrüster Huawei, gegen den die Regierung in Washington Sicherheitsbedenken vorbringt. Zuletzt hatte es eine Ruhepause in dem Konflikt gegeben, der Chinas Wirtschaft immer stärker trifft.

An den US-Börsen drehten der Dow Jones (Dow Jones 26583.42 -1.05%) Index und der marktbreite S&P 500 (SP500 2953.56 -0.9%) nach Trumps Ankündigung ins Minus. Besonders stark lastete die Aussicht auf weitere Zölle auf Exportunternehmen wie Boeing (BA 334.29 -2.02%), dem iPhone-Hersteller Apple (AAPL 208.43 -2.16%) und Chip-Hersteller wie Intel (INTC 49.5 -2.08%). Die Ölpreise gaben rund sechs Prozent nach.