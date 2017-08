Trump feuert seinen Chefstrategen Bannon

(Reuters) US-Präsident Donald Trump hat mit Steve Bannon seinen umstrittensten Berater im Weissen Haus gefeuert. Bannon habe mit Stabschef John Kelly einvernehmlich vereinbart, dass Freitag sein letzter Tag im Amt sei, erklärte Trumps Sprecherin Sarah Sanders. «Wir danken ihm für seine Arbeit und wünschen ihm das Beste.» Ein Insider sagte, die Entlassung des 63-jährigen früheren Investmentbankers sei schon länger erwogen worden. Die Entscheidung sei bei Trump in den vergangenen Wochen gereift.

Bannon lieferte sich immer wieder Gefechte mit gemässigten Vertretern im Regierungsapparat. Er befürwortet in der Wirtschaftspolitik einen nationalistischen Kurs und war eine der treibenden Kräfte hinter dem Einreisestopp für Bürger aus muslimischen Staaten. Kritiker haben ihm auch antisemitische Haltungen vorgeworfen. Trump hat ihn in Schutz genommen. «Er ist kein Rassist», sagte der Präsident am Dienstag.

Chef vom Wahlkampfteam

Der frühere Marineoffizier arbeitete vor seiner politischen Karriere bei Goldman Sachs (GS 220.09 -0.93%) und war Hollywood-Filmproduzent. Trotz der Kritik hielt der Präsident lange an ihm fest: Bannon hatte im vergangenen Jahr einen massgeblichen Anteil an seinem Wahlsieg und viele von Trumps treuesten Anhängern unterstützen ihn.

Bevor er im August 2016 Chef von Trumps Wahlkampfteam wurde, leitete er Breitbart News. Das Nachrichtenportal ist ein Forum für die sogenannte Alternative Rechte – ein loser Zusammenschluss, zu dem auch Neonazis und Rassisten gehören.

Trump in der Kritik

Trump selbst wird seit Tagen auch von Vertretern seiner eigenen Partei kritisiert. Hintergrund sind die Ausschreitungen am Rande eines Neonazi-Aufmarsches in Charlottesville in Virginia, bei denen eine Gegendemonstrantin getötet wurde. Trump machte beide Seiten für die Gewalt verantwortlich.

Am Donnerstag schliesslich beklagte er, dass in vielen US-Städten Denkmäler für Vertreter der Konföderierten aus der Zeit des Bürgerkrieges abgebaut werden. In dem Konflikt ging es vor allem um die Abschaffung der Sklaverei. Umstritten ist heute, ob die Statuen Symbole für Rassismus oder Erinnerungen an die Geschichte sind.

In den vergangenen Wochen haben bereits mehrere hochrangige Mitarbeiter Trumps ihre Posten aufgeben müssen. So folgte der heutige Stabschef Kelly erst im Juli auf Reince Priebus. Wenig später feuerte der Präsident Regierungssprecher Anthony Scaramucci nach zehn Tagen im Amt. Als Auslöser galten obszöne Äusserungen unter anderem über Bannon.

Kelly soll Ordnung bringen

Der frühere General Kelly wurde ins Weisse Haus geholt, um Ordnung in den von Fehden und Verrat geprägten Regierungsapparat zu bringen. Er analysierte nach seinem Amtsantritt auchBannons Rolle im Präsidialamt. Ein Insider sagte nun, dem Chefstrategen sei die Möglichkeit zum Rücktritt eingeräumt worden. Sein Abgang sei ohnehin unvermeidlich gewesen. Trump hatte bei einem Auftritt am Dienstag abgelehnt, seinem Vertrauten den Rücken zu stärken. «Wir werden sehen, was aus Mr. Bannon wird», sagte er dabei. Zugleich nannte er ihn einen Freund.

Die oppositionellen Demokraten begrüssten die Entlassung. «Es gibt einen Rassisten weniger im Weissen Haus», sagte Parteisprecher Michael Tyler. Das ändere allerdings nichts an Trump, der das Land spalten wolle.

Trumps Entscheidung könnte ihn am äussersten rechten Rand Unterstützer kosten, aber zugleich die Konflikte im Weissen Haus sowie mit führenden Vertretern der Republikaner entschärfen. Die Konservativen haben zwar die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses. Wichtige Vorhaben wie die Gesundheitsreform sind aber wegen Streitigkeiten im eigenen Lager gescheitert.