Trump gibt im Budgetstreit nach

(Reuters) Nach wochenlanger Blockade der US-Regierung hat Präsident Donald Trump am Freitag eine vorläufige Einigung im Haushaltsstreit verkündet.

Er habe mit den Abgeordneten eine Vereinbarung erzielt, mit der die Behörden ihre Arbeit wieder aufnehmen könnten, sagte Trump am Freitag in Washington.

Dies gelte bis zum 15. Februar. In dieser Zeit werde ein Komitee von Republikanern und Demokraten über die Grenzsicherung diskutieren.

Der längste Shutdown in der US-Geschichte drohte die Konjunktur auszubremsen, weil Hunderttausende Regierungsbeschäftigte den zweiten Monat in Folge kein Gehalt bekommen hatten. Zudem führte Personalmangel in der Flugsicherung zu Beeinträchtigungen des Luftverkehrs.

“Ich werde dafür sorgen, dass alle Angestellten ihre ausstehenden Gehaltszahlungen sehr schnell, oder so schnell wie möglich bekommen werden”, sagte Trump.

Drei Wochen Zeit für Kompromiss

Er werde in Kürze ein Gesetz unterzeichnen, mit dem die Regierungsgeschäfte für drei Wochen wieder aufgenommen werden könnten, fügte der Republikaner hinzu.

Ein Berater der Demokraten sagte, in dem vereinbarten Zwischen-Etat sei nicht das Geld enthalten, das Trump für den Bau einer Mauer an der Grenz zu Mexiko beantragt hatte. Diese Forderung solle in späteren Gesprächen erörtert werden.

Der Präsident hatte den erbitterten Haushaltsstreit am 22. Dezember ausgelöst, als er vom Kongress die Bewilligung von 5,7 Milliarden Dollar für den Bau der Grenzmauer gefordert hatte.

Haushaltsentwürfe ohne diese Summe wollte er nicht unterzeichnen. Die Demokraten, die die Mehrheit im Repräsentantenhaus halten, lehnen die Mauer als zu teuer, ineffektiv und unmoralisch ab.

Sie verlangten, dass vor neuen Gesprächen über die Grenzsicherung die Regierungsbehörden ihre Arbeit wieder aufnehmen müssten.

Chaos im Flugverkehr

Dem Berater der Demokraten zufolge könnte das Repräsentantenhaus dem Zwischen-Etat schon am Freitag zustimmen, wenn die Republikaner zu einem Votum bereit seien. Das Gesetz muss auch noch durch den Senat und von Trump unterzeichnet werden.

Vor dem Durchbruch am Freitag hatten sich die Auswirkungen des seit fünf Wochen andauernden Stillstands in der öffentlichen Verwaltung verschärft.

In New York und Philadelphia wurden Hunderte Flüge gestrichen oder hatten Verspätung, weil nach Angaben der Aufsichtsbehörden Personal fehlte. Viele Mitarbeiter der Flugsicherung hatten sich krankgemeldet.

Insgesamt ein Viertel der Regierungseinrichtungen wie Ämter, Gerichte, Museen und auch Nationalparks blieb während des Shutdown geschlossen. Betroffen sind insgesamt rund 800 000 Staatsbeschäftigte, die entweder in Zwangsurlaub geschickt wurden oder ohne Bezahlung arbeiten mussten