Trump ignoriert den Dienstleistungssektor

Im 19. Jahrhundert waren mehr als 70% der amerikanischen Arbeiter Landwirte. 2017 lag dieser Wert unter 2%. 1970 waren rund 32% der Arbeitnehmer im privaten Sektor in güterproduzierenden Branchen beschäftigt. 2018 waren es 13,5%. Die dynamischen Branchen der amerikanischen Wirtschaft befinden sich im Dienstleistungssektor, auch wenn der auf alte Fertigungsindustrien fixierte Präsident Donald Trump das nicht verstanden zu haben scheint.

Zur Autorin Anne O. Krueger ist Senior Research Professor für internationale Ökonomie an der School of Advanced International Studies der Johns Hopkins University.

So wie die am schnellsten wachsenden Branchen in früheren Zeiten produzierenden Gesellschaften zuzurechnen waren, sind sie heute Dienstleistungsunternehmen zuzuordnen.

Viele Menschen – möglicherweise auch Trump – denken bei Dienstleistungen an Reinigungskräfte, Wartungspersonal und Restaurantmitarbeiter. Aber Dienstleistungen umfassen das Transportwesen, IT, Finanzen, professionelle und Unternehmensdienstleistungen, Bildung, Unterhaltung und mehr. In den USA sind die meisten Servicemitarbeiter in Transport- und Versorgungsunternehmen, in den Bereichen Bildung und Gesundheitswesen sowie Unternehmensdienstleistungen tätig. Die Selbständigen wurden dabei noch nicht einmal berücksichtigt.

70% der Privatwirtschaft

2017 gab es 12,4 Mio. Beschäftigte im gesamten US-Produktionssektor, verglichen mit 20,6 Mio. allein im Bereich von professionellen und Unternehmensdienstleistungen. Die meisten Beobachter ordnen die modernsten und dynamischsten Wirtschaftsaktivitäten – und viele ihrer hoch bezahlten Arbeitsplätze – Letzteren zu. Insgesamt entfallen 70% der gesamten Beschäftigung in der Privatwirtschaft auf Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor.

Die Gründe für die Verlagerung von Waren zu Dienstleistungen sind weitgehend die gleichen wie früher für die Verlagerung von der Landwirtschaft zur Industrie: Als die Menschen wohlhabender wurden, gaben sie einen höheren Anteil ihres Einkommens für nichtlandwirtschaftliche Güter und einen geringeren Anteil für Lebensmittel aus. Gleichzeitig stieg die landwirtschaftliche Produktivität noch schneller als die Nachfrage, und Kapital und Arbeit verlagerten sich in die damals modernen güterproduzierenden Sektoren.

Der gleiche Trend setzt sich fort, obwohl nun ein höherer Anteil der Einkommen für Dienstleistungen ausgegeben wird. Da das Pro-Kopf-Einkommen und die Produktivität steigen, wenden die Menschen einen grösseren Teil ihrer Konsumausgaben für Tourismus und Reisen, Unterhaltung, Bildung, Gesundheitsversorgung und vieles andere auf. Unternehmen geben mehr für Finanz- und Unternehmensdienstleistungen aus.

Den Übergang unterstützen

Die USA haben das Glück, in vielen Dienstleistungen weltweit führend zu sein. Amerikas Dienstleistungsexporte beliefen sich 2017 auf 798 Mrd. $, während die Importe bei 542 Mrd. $ lagen. Die Dienstleistungsexporte sind rapide gestiegen, seit 2000 um 275%, und haben die Warenexporte mit einer Steigerung von 192% hinter sich gelassen.

Angesichts dieser Entwicklung besteht eine grosse Herausforderung für alle entwickelten Volkswirtschaften darin, diejenigen Arbeitnehmer zu unterstützen, die Waren produzieren und deren Arbeitsplätze verschwinden, und ihren Übergang zur Beschäftigung im Dienstleistungssektor zu erleichtern. Da der technologische Wandel den Rückgang der Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe beschleunigt, besteht die geeignete politische Antwort darin, gefährdete Arbeitnehmer zu unterstützen und die Expansion von Zukunftsbranchen zu erleichtern, in denen die Nachfrage und die Beschäftigung am schnellsten steigen werden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die erfolgreichen Volkswirtschaften diejenigen, in denen die Politik die Realwirtschaft durch Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Ausbildung sowie Gesundheitsversorgung unterstützte und die Fähigkeit der Privatmärkte stärkte, zwischen zukunftsträchtigen Branchen zu wählen. Die Verlierer waren die Volkswirtschaften, in denen politische Entscheidungsträger den Markt bekämpften und im Niedergang begriffene Industrien unterstützten.

Trump auf dem Verliererpfad

Es ist nicht überraschend, dass die Regierung Trump dem Weg der Verlierer folgt. Trump beklagt die «Handelsbilanz», die den Warenhandel misst, ohne Dienstleistungen zu berücksichtigen, und verdammt lautstark die Schliessung von Fabriken, auch wenn die Produktion stagniert hat oder rückläufig war. Die Strafzölle seiner Regierung auf Stahlimporte werden sicherlich mehr Arbeitsplätze in der stahlverarbeitenden Industrie kosten, als durch die Bindung von Ressourcen in einer alten Industrie «gerettet» werden.

Das Leistungsbilanzdefizit spiegelt den Überschuss der Ausgaben gegenüber der Leistung. Aber es ist der Überschuss an Waren und Dienstleistungen, der zählt. Die Reisen von Ausländern nach Disney World, die hohe Auslandnachfrage nach Studienplätzen an US-Universitäten und die Ausgaben von Ausländern für die Dienste von Google, Amazon und anderen Dienstleistungsunternehmen spiegeln die Führung Amerikas in den neuen Branchen. Die Einführung von Importzöllen zur Stützung der alten warenproduzierenden Industrien ignoriert die Wachstumsdynamik und trägt nicht dazu bei, dass Zukunftsbranchen entstehen. Tatsächlich untergräbt der Protektionismus sie. Die Bekämpfung der Kräfte des Wandels ist eindeutig nicht der richtige Weg.

Das Leistungsbilanzdefizit entsteht zum Teil, weil Ausländer mehr in den USA investieren wollen als Amerikaner im Ausland. Es ist ein Symptom der amerikanischen Vitalität. Teilweise mag es zudem spiegeln, dass Amerikaner über ihre Verhältnisse leben. Wenn ja, dann besteht die geeignete politische Reaktion in der Nutzung der Geld- und Fiskalpolitik, nicht in dem Versuch, alte Industrien zu schützen, was das Zahlungsbilanzdefizit ohnehin nicht verringern wird.

Fixe Ideen

Der «Washington Post»-Journalist Bob Woodward berichtet in «Fear», seinem Buch über die Regierung Trump, dass Gary Cohn, Trumps damaliger oberster Wirtschaftsberater, versuchte, den Präsidenten davon zu überzeugen, sich auf Dienstleistungen zu konzentrieren, indem er fragte, ob er denke, dass Arbeiternehmer lieber den ganzen Tag in einer Fabrik stehen oder an einem Schreibtisch in einem klimatisierten Büro sitzen würden. Die gleiche Frage kann auch anders formuliert werden: Würden die Amerikaner ein langsameres Wachstum und höhere Preise für Waren der «alten Industrie» bevorzugen oder schnelleres Wachstum, sinkende Warenpreise und zusätzliche Einnahmen, die für Tourismus, Reisen, Gesundheit, IT, Unterhaltung und andere Dienstleistungen ausgegeben werden können, die so vielversprechend für die Zukunft sind?

Woodward berichtet, dass Trump, der unfähig scheint, eine neue Idee zu haben, an seinen alten Überzeugungen festhielt. Das Land wird einen hohen Preis zahlen, wenn die fixen Ideen des Präsidenten noch lange massgebend bleiben.

