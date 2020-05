Trump ist erst angeschlagen

Die amerikanischen Demokraten frohlocken: Joe Biden liegt voraus. Der ehemalige Vizepräsident, der am Parteitag der Demokraten im August zum Präsidentschaftskandidaten nominiert wird, hat gegenüber Amtsinhaber Donald Trump die Nase vorn. Laut dem Nachrichtenportal RealClearPolitics liegt er in nationalen Umfragen im Mittel fünf Prozentpunkte vor Trump. Doch nicht nur das. Auch in den wichtigen Swing States Michigan, Wisconsin und Pennsylvania hat er die Oberhand. Selbst in dem für Trump überlebenswichtigen Florida ziehen die Umfrageteilnehmer Biden vor.

Gelaufen ist das Rennen um das Weisse Haus dennoch keineswegs. Das zeigt ein Blick zurück. Auch vor vier Jahren lag die demokratische Kandidatin in Umfragen voraus, doch ins Weisse Haus zog sie am Ende nicht ein. Darum wäre es verfehlt, das aktuelle Rennen bereits als entschieden zu betrachten. Wer ab Januar 2021 an der Pennsylvania Avenue 1600 wohnen wird, werden wir erst in sechs Monaten wissen. Bis dahin kann noch viel passieren. Das zeigt das vergangene Halbjahr: In dieser Spanne musste sich Trump als erst dritter US-Präsident einem Amts­enthebungsverfahren stellen, er brach fast einen Krieg mit Iran vom Zaun, und wegen der kläglichen Reaktion auf die Coronaviruspandemie sind bereits mehr als 70 000 Amerikaner an Covid-19 gestorben.

Der Nachteil der Spaltung

Das Aussergewöhnliche am 45. Präsidenten sind aber nicht die Krisen und Skandale, durch die er stolpert, sondern dass sie ihm kaum etwas anhaben. Wohl jedem anderen Amtsinhaber wäre die Unterstützung der Wähler weggebrochen. Nicht aber Trump. Seit seiner Amtseinführung im Januar 2017 geniesst er eine Zustimmungsrate von 36 bis 46%. Von Einbussen wegen des Amtsenthebungsverfahrens oder Corona keine Spur. Wie kein anderer Präsident der Republikaner hat Trump es geschafft, seine Partei zu beherrschen. Gegenstimmen oder Widerspruch werden konsequent und rabiat ausgeschaltet – auch dank der symbiotischen Beziehung Trumps mit dem Nachrichtensender Fox News und den rechtskonservativen Radiostationen. Neun von zehn republikanischen Wählern stehen weiterhin hinter dem Commander in Chief. Von den Demokraten ist es gerade einmal eine Person.

Die kultische Verehrung hat aber auch einen Nachteil. Trump ist nicht Präsident, er ist Wahlkämpfer. Selbst als mächtigster Mann der Welt zieht er gegen das Establishment ins Feld, gegen den politischen Sumpf am Potomac, gegen den «Deep State» der Behörden. Der Feind sind die anderen – Demokraten, Medien, Büro­kratie. Das Land kann er so kaum hinter sich scharen, auch nicht in einer Krise. Zwar sah auch Trump nach dem Ausbruch von Corona in den USA einen Anstieg der Popularität um 3 Prozentpunkte auf 46%, doch nicht nur ist dieser Schub bereits verpufft, sondern er verblasst auch im historischen Vergleich.

Beim letzten republikanischen Amtsvorgänger Trumps, George W. Bush, sah das noch anders aus. Bush Junior, der von den demokratischen Wählern ebenso kaum Unterstützung spürte wie Trump, konnte das Land nach dem Terror­anschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001 einen. Betrug die Zustimmungsquote vor dem Anschlag 51%, schnellte sie nach der Attacke auf bis zu 88% hoch – in der gesamten Bevölkerung standen also neun von zehn Personen hinter dem US-Präsidenten. Über die Jahre verblasste zwar auch dieser Effekt, doch reichte die Zustimmung noch für eine zweite Amtszeit. Trumps stabil hohe Zustimmung unter Republikanern und die unverändert entschiedene Abneigung der Demokraten gegen ihn verringern die Aussagekraft einer Wahlprognose. Am Ende wird entscheiden, welche Partei die eigenen Wähler in grösseren Scharen an die Urne treiben kann.

Wer schreibt die Geschichte?

Eins ist hingegen klar: Trumps Steckenpferd ist ihm wegen der Coronavirus­pandemie abhandengekommen. Mehr als 30 Mio. Amerikaner haben Arbeitslosenhilfe beantragt, und es ist ein Einbruch der US-Wirtschaft zu erwarten, wie es ihn noch nie gegeben hat – von einer boomenden Konjunktur kann keine Rede mehr sein. Unzähligen Wählern wird es kommenden November schlechter gehen als vor vier Jahren. Für sie wird die erste Amtszeit von Trump keine Erfolgs­geschichte sein. Das muss aber nicht heissen, dass sie nicht für eine zweite Amtszeit votieren werden, denn entscheidend wird sein, ob sie Trump dafür die Schuld geben bzw. ob sie ihm zutrauen, die Wirtschaft wieder in Fahrt zu bringen.

Diesbezüglich müssen sich die Demokraten Sorgen machen, denn Trump ist ein Meister des Scheins. Wie kein Zweiter hat er trotz persönlicher Misserfolge die Aura eines erfolgreichen Geschäftsmannes aufgebaut; er ist ein Blender sondergleichen. Joe Biden dagegen ist Berufspolitiker. Der 77-Jährige ist das fleisch­gewordene Washington, D.C., er verkörpert das Establishment. Von 1973 bis 2009 sass er im Senat, danach war er für acht Jahre Barack Obamas Vizepräsident. Für Trump wird es darum ein Leichtes sein, den Wahlkampf von 2016 aufzufrischen und in Biden das für Korruption stehende Washington festzumachen – obwohl Trump Amtsinhaber ist und er Korruption und Dünkel in der Hauptstadt auf ein neues Niveau gehoben hat.

Doch das spielt nur eine nachrangige Rolle, denn viel wichtiger ist, bei wem ­Negatives hängen bleibt. Hier ist Biden klar im Nachteil. An Trump dagegen bleibt nichts haften, für ihn gelten andere Regeln. Während Biden aufgrund eines Vorwurfs der sexuellen Nötigung jüngst unter Druck geraten ist, schlagen die Dutzende Frauen, die Trump der Vergewaltigung ­bezichtigt haben, keine hohen Wellen mehr. Für die bevorstehende Wahlkampagne der beiden Parteien verheisst das nichts Gutes. Die Schlammschlacht dürfte sogar für amerikanische Verhältnisse aus­serordentlich dreckig werden. Trump ist selbst vor der Verbreitung von manipulierten Videos nicht zurückgeschreckt.

Doch auch Biden wird sich nicht zurückhalten. Im Gegensatz zu Trump will er die USA aber nicht weiter spalten. Vielmehr will er die Uhr zurückdrehen in eine Zeit, in der über die Parteigrenzen hinaus diskutiert wurde. Obwohl beide Kandi­daten weisse Männer ähnlichen Alters (Trump ist 73) von der Ostküste sind, könnten ihre politischen Auffassungen nicht unterschiedlicher sein. Insofern hat das Volk eine echte Wahl. Anders als 2016 stehen sich auch nicht die zwei unbeliebtesten Exponenten der Parteien gegenüber. Daraus haben die Demokraten gelernt. Zudem hat Biden einen Trumpf im Ärmel: Noch ist offen, welche Frau er für den Posten der Vizepräsidentin bestimmen wird. Eine geschickte Wahl kann ihm zusätzliche Stimmen eintragen.