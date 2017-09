Trump legt Steuerpläne vor

(AWP) Nach achtmonatiger Vorbereitung legt US-Präsident Donald Trump seine Pläne für umfassende Steuererleichterungen vor. Seine Rede im Bundesstaat Indiana soll mehr Aufschluss darüber geben, wie stark die Steuersätze sinken sowie welche Bürger und Firmen davon besonders profitieren könnten. Offen ist, ob und wann die Pläne durch den US-Kongress kommen, obwohl Trumps Partei der Republikaner in beiden Kammern die Mehrheit hat. Es folgt auf Grundlage von Reuters vorliegenden Entwürfen eine Auflistung der wichtigsten Punkte.

Unternehmenssteuer senken

Trump hat angekündigt, die Unternehmenssteuer von 35 auf 15% zu reduzieren. Im US-Kongress und im US-Präsidialamt peilen Republikaner eine Absenkung auf 20 Prozent an. Andere Kongressabgeordnete halten eher 25% für machbar. Schon jetzt zahlen viele Konzerne allerdings dank Schlupflöchern in den Gesetzen wesentlich geringere Unternehmenssteuern.

Spitzensteuersatz und Zahl der Steuerklassen reduzieren

Gutverdienende Amerikaner zahlen Bundessteuern von bis zu 39,6% auf ihr Einkommen. Trump will den Steuersatz auf 35% senken. Republikaner im Repräsentantenhaus wollen sogar eine Reduzierung auf 33%. Verringert werden soll zudem die Zahl der Steuerklassen auf drei von sieben, was die Steuererklärung für viele US-Bürger vereinfachen würde.

Pauschalbetrag erhöhen

Trump will zudem den Pauschalbetrag verdoppeln. Auch das würde den Aufwand für die Steuererklärungen verringern. Zugleich würde aber damit die Zahl derjenigen dramatisch sinken, die Abzüge geltend machen könnten. Hypothekenzinsen oder Spenden sollen aber weiterhin beim Fiskus eingereicht werden können.

Firmenvermögen zurückholen

US-Konzerne haben rund 2,6 Bio. $ im Ausland geparkt, um die Unternehmensteuer in den USA zu sparen. Rechtlich ist das möglich, weil im Ausland erwirtschaftete Gewinne nicht versteuert werden müssen, so lange sie nicht in die USA überwiesen werden. Die Republikaner wollen die Firmen mit einem deutlich geringeren Steuersatz von 3,5 bis 8,75% über acht Jahre dazu bringen, ihr Kapital doch wieder in die Heimat zurückzubringen und dort zu investieren.

Kleine Betriebe entlasten

Der Steuersatz für sogenannte «pass-through»-Betriebe soll nach dem Willen der Republikaner von derzeit bis zu 39,6% auf rund 25% sinken. Die Bezeichnung für die Firmen leitet sich davon ab, dass anders als bei Konzernen Gewinne oder Verluste direkt an den Eigentümer durchgereicht werden. Schätzungen zufolge sind in den USA rund 95% der Firmen «pass-through»-Unternehmen, weil sie nur einen Eigentümer haben, kleine Betriebe mit einer begrenzten Zahl von Mitarbeitern oder Personengesellschaften sind.