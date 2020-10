Trump macht Märkte nervös

Nun hat das Coronavirus auch Donald Trump erwischt – und das just zu dem Zeitpunkt, an dem der amerikanische Wahlkampf in seine heisse Schlussphase eintritt. Die durch die Erkrankung des US-Präsidenten geschürten Befürchtungen eines politischen Vakuums haben zum Wochenschluss die Nervosität an den Börsen verschärft. Von «Finanz und Wirtschaft» befragte Marktexperten mahnen jedoch zur Besonnenheit. Für Anleger gebe es vorerst kaum Handlungsbedarf, etwas an der Investmentstrategie zu ändern.

Burkhard Varnholt, Anlagechef der Credit Suisse Schweiz, weist darauf hin, dass Überraschungen wie Präsident Trumps Erkrankung anfangs immer höhere Volatilität in den Marktpreisen und eine gewisse Flucht in sichere Häfen auslösen würden. Unter der Annahme einer guten Genesung werde das allerdings kaum ein Game Changer für die Börsen sein, sondern eher ein Stolperstein.