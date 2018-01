Trump reist zum Wef

Donald Trumps politische Agenda und das Thema des WEF («Für eine gemeinsame Zukunft in einer zersplitterten Welt») stehen im Widerspruch.

Erst als zweiter US-Präsident wird Donald Trump am World Economic Forum in Davos teilnehmen. Dort will er seine «America First»-Agenda vorantreiben.

Lesen sie mehr

zum Stichwort Politik

USA

World Economic Forum