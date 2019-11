Trump weckt Hoffnungen im Handelsstreit mit China

(Reuters) US-Präsident Donald Trump hat in einer an den Finanzmärkten mit Spannung erwarteten Rede Hoffnungen auf eine Einigung im Handelsstreit mit China geschürt. Ein Vertrag könne bald abgeschlossen werden, sagte Trump am Dienstag im New Yorker Wirtschaftsclub. Die Unterzeichnung eines Teilabkommens stehe kurz bevor. Allerdings werde er einem Vertrag nur zustimmen, wenn er gut für die USA sei. Wenn es keine Einigung gebe, würden US-Zölle auf China-Importe deutlich erhöht. Trump hat bereits seit Wochen signalisiert, die beiden grössten Wirtschaftsmächte stünden kurz vor einer Einigung. Die USA liegen in Handelsfragen nicht nur mit China, sondern auch mit der EU über Kreuz. Hier bekräftigte Trump seine scharfe Kritik.

Mit Blick auf China betonte Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow, es werde vor dem Abschluss eines Abkommens mit der Volksrepublik keine Veränderungen der Zollpolitik geben. In einem Interview des Senders CNBC erklärte Kudlow, in den Verhandlungen habe es Fortschritte bei Themen rund um Diebstahl geistigen Eigentums, die Finanzbranche, Währungsstabilität, Rohstoffe und landwirtschaftliche Produkte gegeben.

Zum Konflikt mit Europa sagte Trump: «Die Europäische Union: sehr, sehr schwierig». Die EU habe «schreckliche Handelsbarrieren» aufgebaut. «In vielerlei Hinsicht schlimmer als China.» Der US-Präsident hat in der Vergangenheit mehrfach mit Schutzzöllen auf Autoimporte aus Europa von bis zu 25 % gedroht, was insbesondere die deutsche Wirtschaft treffen würde. Einem Medienbericht zufolge wird er seine Entscheidung über die Autozölle aber noch einmal verschieben. Die Handelsstreitigkeiten der USA mit der EU und China belasten die Weltwirtschaft.

In der Hoffnung auf positive Signale bei Trumps Auftritt in New York legten die Börsen in Europa zu. Auch in den USA gingen die Kurse zunächst nach oben. Nach Trumps Rede schloss die Wall Street aber kaum verändert.