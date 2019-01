Trump steckt in der Sackgasse

Seit zwei Jahren ist Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten. Seit dem 22. Dezember steht ein Teil der Regierung still – so lange wie noch nie zuvor. Der Stillstand ist ein Sinnbild für die Administration. Trump selbst hat sich in die missliche Lage gebracht, er selbst hat den Ausweg verbarrikadiert und er selbst leidet unter den Folgen. Er steckt in der Sackgasse. Das wird das prägende Element der zweiten Hälfte von Trumps Präsidentschaft sein, denn er stösst vielerorts an Grenzen. Der Stillstand zeigt das. Unfähig, einen Kompromiss zu finden, hat der mächtigste Mann der Welt einem Viertel der Regierung die finanziellen Mittel verweigert. Es fehlt das Geld, um in den Nationalparks den Müll einzusammeln, dem Personal der Flugsicherheitsbehörde den Lohn zu bezahlen und neue Medikamente zu überprüfen. Darunter leiden Millionen, die entweder für den Staat arbeiten oder auf dessen Dienstleistungen angewiesen sind – darunter auch Wähler Trumps.

Der Grund für den Shutdown ist ein Wahlversprechen. Trump will entlang des Rio Grande eine Mauer. Kostenpunkt 5,7 Mrd. $. Doch der Kongress will das Vorhaben an der Grenze zu Mexiko nicht finanzieren. Trump kann aber nicht nachgeben, denn seine Anhänger wünschen eine Mauer. Noch mehr Druck spürt Trump von den Meinungsmachern am rechten Rand. So hat die konservative Kommentatorin Ann Coulter beispielsweise den Erfolg seiner Präsidentschaft an den Bau der Mauer geknüpft. So wie die rechten Kommentatoren Trump zur Präsidentschaft verholfen hatten, haben sie ihn nun in der Hand. Einen Ausweg ohne Gesichtsverlust gibt es für Trump nicht. Gibt er nach, verliert er das Ansehen seiner Basis, bleibt er hart, fügt er dem Land Schaden zu und gefährdet seine Wiederwahl – denn die Mehrheit der Amerikaner gibt Trump die Schuld am Stillstand. Seine Beliebtheit sinkt seit dem Beginn der Blockade stetig. Zudem sind die wirtschaftlichen Kosten höher als erwartet und steigen rasch.

Pelosis Demokraten bleiben hart

Der Streit um die Mauer zeigt, dass Trump nicht mehr viel erreichen wird. Hauptgrund dafür ist der Widerstand der Demokraten. Angeführt von Nancy Pelosi werden sie dem Präsidenten das Leben schwer machen. Wie gut das die Sprecherin des Repräsentantenhauses kann, hat sie bereits während der Präsidentschaft von George W. Bush gezeigt, als sie seine Privatisierung der Sozialversicherung verhinderte. Die Fronten werden hart bleiben und nach der jahrelangen verbalen Diffamierung sind die Demokraten kaum zu Zugeständnissen bereit. Zudem müssen nicht nur die Demokraten im Abgeordnetenhaus mit dem Präsidenten übereinstimmen, sondern auch die Republikaner im Senat. Dies wird angesichts der Polarisierung der Parteien schwierig sein. Die Justizreform, die im Dezember von beiden Parteien verabschiedet wurde, dürfte eine Ausnahme bleiben.

Dass sich Trump auf die Mauer fokussiert, überrascht nicht, denn es bleibt ihm nicht viel anderes übrig. Die Steuerreform sowie das fiskalische Stimulusprogramm hat er vor einem Jahr verabschiedet, regulatorische Anforderungen im Inland hat er abgebaut, aus diversen internationalen Vereinbarungen ist er ausgetreten, mit Mexiko und Kanada hat er ein neues Handelskommen ausgehandelt, gegenüber China hat er eine Drohkulisse errichtet und mit Nordkorea versuchte er, eine Entspannung einzuleiten. Abgesehen vom Thema Zuwanderung bliebe noch die Infrastruktur. Während des Wahlkampfs kündigte Trump an, Milliarden in Brücken, Strassen und Flughäfen zu investieren. Doch wegen der hohen Kosten ist ein Infrastrukturpaket derzeit kaum realistisch, dürfte das Haushaltsdefizit im laufenden Fiskaljahr doch bereits 1 Bio. $ betragen. Zudem lassen sich mit dem Bau von Brücken und Strassen kaum Wahlen gewinnen. Anders sieht es beim Thema Einwanderung aus.

Das Schüren von Ängsten gegenüber Einwanderern hat Trump 2016 zum Wahlsieg verholfen. Damals bestimmte er die Agenda der Medien. In den Zwischenwahlen im November machte er mit der «Karawane» immerhin noch Schlagzeilen. Verhindern konnte er die blaue Welle, die Gewinne der Demokraten, aber nicht. Nun fällt es ihm auch schwer, die Themen zu bestimmen. Das machen andere. Beispielsweise Trumps ehemaliger Wahlkampfleiter Paul Manafort, der, wie sich herausstellte, während des Wahlkampfs Umfragewerte mit Russland geteilt hatte, oder Trumps ehemaliger Anwalt Michael Cohen, der am 9. Februar vor dem Repräsentantenhaus aussagen wird, oder das FBI, das 2016 eine Untersuchung eingeleitet hatte, um herauszufinden, ob Trump unter dem Einfluss Russlands stand.

Trump wird die Macht zur Themensetzung kaum zurückgewinnen. Auch hier haben die Demokraten nun die Oberhand. Pelosi & Co. werden dank diversen Untersuchungen Trumps Machenschaften der vergangenen zwei Jahre unter die Lupe nehmen und die Presse gezielt füttern. Der Präsident wird seine Steuererklärung mit der Öffentlichkeit teilen, seine wirtschaftlichen Interessenskonflikte rechtfertigen und seine Regierung wird unter anderem Fragen zur Praxis der Trennung von Familien an der mexikanischen Grenze beantworten müssen. Ausserdem beginnt der Wahlkampf für die Präsidentschaftswahlen 2020; die parteiinterne Ausmarchung der Demokraten verspricht Spannung.

Gegenwind wird Trump zudem von der Wirtschaft erhalten. 2018 dürfte das Wachstum zwar fast 3% betragen haben, doch nun zeichnet sich eine rasche Verlangsamung ab. Daran ist Trump nicht unschuldig. Im vergangenen Jahr wurde das Wirtschaftswachstum unter anderem von der Steuerreform angekurbelt. Nachhaltig ist dieser Effekt jedoch nicht. Unternehmen benutzen den einmaligen Gewinn, um Aktien zurückzukaufen und Dividenden auszuschütten. Investitionen in langfristige Anlagen sind dagegen vergleichsweise bescheiden. Unterstützt wurde das Wirtschaftswachstum 2018 auch durch das fiskalische Stimuluspaket, und auch hier wird die Wirkung nachlassen. Sorgen bereiten den Unternehmen zudem die Handelskonflikte – vor allem mit China. Mit dem teilweisen Stillstand der Regierung ist nun noch ein weiteres Problem aufgetaucht. Laut dem Weissen Haus kostet der teilweise Stillstand jede Woche 0,13% Wirtschaftswachstum. Zudem dürften die Kosten exponentiell steigen, je länger der Stillstand anhält.

Warten auf Mueller

Am meisten Probleme wird Trump aber Sonderermittler Robert Mueller bereiten. Seit Mai 2017 versucht er herauszufinden, welchen Einfluss Russland auf die Präsidentschaftswahl 2016 hatte. Mueller hat Erfolg: Unterdessen wurden dreiunddreissig Personen verurteilt, darunter fünf ehemalige enge Mitarbeiter Trumps, unter ihnen sein ehemaliger persönlicher Anwalt Michael Cohen und der ehemalige Wahlkampfleiter Paul Manafort. Dank des Sonderermittlers ist unterdessen bekannt, dass Trump während des Wahlkampfs bezüglich Geschäftsbeziehungen mit Russland gelogen hatte. Zudem ist die US-Staatsanwaltschaft der Meinung, dass Trump der illegalen Wahlkampffinanzierung schuldig ist, weil er den Auftrag gab, das Schweigen von zwei Frauen zu erkaufen, mit denen er angeblich aussereheliche Beziehungen hatte. Für Trump verheisst all das nichts Gutes.

Wegen seiner impulsiven und unüberlegten Art befindet sich Trump in einer äusserst ungemütlichen Lage. Politisch sind ihm die Hände gebunden, seine Themen mobilisieren nicht mehr so wie in den Jahren zuvor und wirtschaftlich zeichnet sich eine Wachstumsverlangsamung ab. Selbst unter seinen Wählern verliert er Rückhalt und in seinem Kabinett klaffen weiterhin Lücken. Obendrein wartet die Hälfte des Landes nur darauf, dass ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wird. Das wird den Präsidenten dieses und nächstes Jahr beschäftigen. Doch eines wird Trump garantiert nicht tun: ohne grosses Aufbäumen klein beigeben. Angefeuert von seinen treuesten Anhängern wird er das machen, was er während seines gesamten Lebens immer gemacht hat, wenn er angegriffen wurde: zurückschlagen.