Trump versagt völlig

Die Ausgangslage ist nicht einfach. Denn die Zahl der mit dem Coronavirus Covid-19 angesteckten Personen ist in den USA vor wenigen Tagen über tausend gestiegen. Und das ist wohl nur die Spitze des Eisbergs. Denn die Regierung hat es verpasst, rechtzeitig ausreichend Tests bereitzustellen – selbst jetzt sind noch nicht genügend verfügbar.

Die Menschen wissen nicht, was ist. Denn während der grösste Nachrichtensender Fox News die Gefahr herunterspielt, verweisen seriöse Medien auf das Risiko und die Erfahrungen aus anderen Ländern.

Die Menschen sind verunsichert. Denn Schulen werden geschlossen. Aber nur dort, wo es für Eltern und Kinder keine unüberwindbaren Hürden darstellt. In New York sind beispielsweise 114’000 Kinder ohne Obdach. Für sie ist das Essen in den öffentlichen Schulen überlebenswichtig. Entsprechend sind diese noch offen. Zudem können nicht alle Eltern die Kinder bei einem Schulausfall betreuen, da sie arbeiten müssen. Und wehe, jemand wird krank. Jedem vierten Amerikaner droht bei krankheitsbedingter Abwesenheit Lohnausfall.

Der Präsident ist unter Druck

Die Aufgabe des Staatsoberhaupts ist es in einer solchen Situation, Klarheit zu schaffen sowie Ruhe und Zuversicht auszustrahlen. Zu zeigen, dass die Regierung alles im Griff hat und weiss, wie das Land gemeinsam die Widrigkeiten überwinden kann. Doch daran scheitert Donald Trump grandios.

Der Präsident gesteht keine Fehler in der Vorbereitung auf den vorhersehbaren Ausbruch ein. Er lobt sich. Vor allem die rasch ergriffene Einschränkung der Reisetätigkeit aus China. Halbherzig kündigt er zwar Hilfsmassnahmen für Menschen und Unternehmen an, die vom Virus betroffen sind. Die Antwort auf die Krise sind aber Xenophobie und Mauern. Ein Einreiseverbot für Länder Europas ab Freitag für dreissig Tage soll es richten. Europa ist laut Trump schuld am Ausbruch des Virus in den USA. Denn Europa hatte die Reisetätigkeit aus China nicht eingeschränkt. Grossbritannien ist vom Reiseverbot ausgenommen, obwohl im Land 460 Fälle des Coronavirus registriert wurden.

Die Massnahme wird die Ausbreitung des Virus in den USA nicht stoppen – denn es ist ja bereits da. Die Eindämmung ist aber auch nicht das Ziel. Trump sucht einen Sündenbock. Genau wie Kongressabgeordnete vom «chinesischen Coronavirus» sprechen und die Schuld China in die Schuhe schieben wollen, versucht das Weisse Haus nun, den Fokus auf Europa zu lenken. «America First», heisst ja auch sein Slogan.

Das Verdikt ist klar

Der plumpe Versuch wird scheitern. Denn die Konsequenzen des Virus sind für Amerikaner direkt spürbar. Nicht wie die imaginäre Gefahr von lateinamerikanischen Flüchtlingen. Zudem hinkt seine Geschichtsschreibung dem rasanten Virus hinterher. Nur Minuten nach der Ansprache wurde bekannt, dass sich der amerikanische Volksheld Tom Hanks mit dem Virus infiziert hat – bei Dreharbeiten in Australien. Und nur wenige Minuten später wurde von einem Fall in der NBA berichtet. Worauf die Basketballliga des Ende der Saison verkündete.

Die Marktteilnehmer hatten ihr Urteil rasch gefällt. Notierten die Futures des US-Aktienindex S&P 500 (SP500 2741.38 -4.89%) vor der Ansprache nur leicht im roten Bereich, gaben sie danach kontinuierlich nach und handelten eine Stunde später 4% im Minus.