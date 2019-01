Trumps Braindrain

Amerikas Grösse ist in bedeutendem Mass den qualitativ hochwertigen Universitäten des Landes zu verdanken. Jedes Jahr konkurrieren Spitzenstudenten aus der ganzen Welt um den Zugang zum Grundstudium und zu Graduiertenprogrammen in den USA, und amerikanische Universitäten belegen die meisten Spitzenplätze in globalen Rankings. Darüber hinaus ist die Grundlagenforschung an US-Universitäten ein wesentlicher Treiber für Innovation und Wirtschaftswachstum sowie der Grundstein für einen überproportionalen Anteil an Nobelpreisen.

Zur Autorin Anne O. Krueger ist Senior Research Professor für internationale Ökonomie an der School of Advanced International Studies der Johns Hopkins University und Senior Fellow am Center for International Development der Stanford University.

Amerikas Universitäten sind auf ein breites Spektrum an Studenten, Forschern und anderen Wirtschaftsakteuren ausgerichtet. Die besten Forschungsuniversitäten ziehen nicht nur die besten und intelligentesten Studenten an, sondern auch Cluster von Hightech-Unternehmen wie im Silicon Valley und in Boston. Gleichzeitig bieten öffentliche und private Hochschulen im ganzen Land hervorragende Programme für einen Abschluss nach vier Jahren an. Community Colleges eröffnen unzähligen anderen Highschool-Absolventen eine Berufsausbildung sowie die Möglichkeit, in einen vierjährigen Studiengang zu wechseln.

Da der Wettbewerb zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen durchs Band ein hohes Niveau gewährleistet, ist höhere Bildung in den USA seit langem eine wichtige Exportgrösse. Laut Catherine Rampell von der «Washington Post» sind amerikanische «Bildungsexporte etwa so gross wie die Gesamtausfuhr von Sojabohnen, Kohle und Erdgas zusammen». Da dreimal mehr ausländische Studenten in den USA studieren als Amerikaner im Ausland, trug der US-Hochschulsektor 2017 einen Nettoüberschuss von rund 34 Mrd. $ zur amerikanischen Leistungsbilanz bei.

Rückgang seit 2016

Der Besuch ausländischer Studenten an amerikanischen Universitäten bringt viele Vorteile mit sich. Zunächst einmal zahlen diese Studenten in der Regel die volle Studiengebühr (vor allem vor dem ersten akademischen Grad), was es den Universitäten ermöglicht, mehr Beihilfen für Amerikaner bereitzustellen, die finanzielle Unterstützung benötigen. Auf der Graduiertenebene ist über die Hälfte der eingeschriebenen Studenten in Informatik- und Ingenieurstudiengängen im Ausland geboren, sie könnten in den USA bleiben, um zu arbeiten. Ohne sie würden Amerikas Hightech-Unternehmen mit einem noch grösseren Nachwuchsmangel konfrontiert als ohnehin schon.

Zu guter Letzt bereichert die Anwesenheit ausländischer Studenten die Universitätserfahrung der amerikanischen Studenten. Als zusätzlicher Soft-Power-Bonus kehren viele ausländische Studenten als überzeugte Verfechter Amerikas nach Hause zurück und können die aussenpolitischen Positionen ihres Landes entsprechend beeinflussen.

Bis 2016 war die Zahl der ausländischen Studenten in den USA gestiegen, sank dann aber 2016 rund 3% und 2017 sogar 6,6%. Erste Berichte deuten zudem darauf hin, dass sie 2018 weitere 7% gesunken ist. Ein Teil dieses Rückgangs ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass andere Länder die Bedeutung von Spitzenuniversitäten erkannt haben und stärker daran arbeiten, ausländische Studenten anzuziehen und ihre eigenen im Land zu halten.

Einreiseverbot hält Talente fern

Doch ein weiterer wichtiger Faktor ist die Regierung von Präsident Donald Trump. Seit Trumps Amtseinführung ist es schwieriger geworden, ein Studentenvisum zu erhalten, und ausländische Studenten, die bereits an US-Universitäten eingeschrieben sind, mussten sich Sorgen machen, ob sie problemlos in ihr Heimatland reisen und wieder in die USA einreisen können. Die wenig gastfreundliche Atmosphäre – verkörpert durch Trumps berüchtigtes Einreiseverbot – hält eine wachsende Zahl von erstklassigen Studenten davon ab, eine Hochschulausbildung in den USA zu absolvieren.

Sicherlich hat Amerikas Hochschulsektor eigene Probleme. So häufen sich seit Jahren die Klagen über steigende Studien- und andere Gebühren. Dabei wird jedoch oft vergessen, dass das Wissen, das man an führenden Universitäten erwirbt, auch wertvoller geworden ist, vor allem in Fachrichtungen wie Biochemie, Informatik und Umweltwissenschaften. Auch in anderen Bereichen haben Innovationen wie Big Data unsere Erkenntnisse und den Umfang der praktischen Anwendungsmöglichkeiten in Bereichen wie Wirtschaft, Medizin und Public Policy erheblich erweitert.

Anders ausgedrückt hört man selten Beschwerden über den Preis eines Tesla im Vergleich zu einem Ford oder über den Preis eines Ford heute im Vergleich zu einem Model T in den Zwanzigerjahren. Insofern, als die Studiengebühren gestiegen sind, dürfte dies zum grossen Teil auf Fortschritte in unserem Wissen und damit die Qualität eines vierjährigen Abschlusses zurückzuführen sein. So, wie ein Auto heute wertvoller ist als eines von vor hundert Jahren, ist auch ein vierjähriger Abschluss mehr wert.

Andere Länder holen auf

So, wie sich das Wissen erweitert hat, sind natürlich auch andere Kosten gestiegen. Einer Studie zufolge, die die Boston Consulting Group an dreizehn amerikanischen Colleges und Universitäten durchgeführt hat, entfallen «3 bis 11% der Betriebskosten von Hochschulen auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften». Mit dem Aufkommen neuer Zukunftsfelder und hoch bezahlter Möglichkeiten in der Privatwirtschaft sind auch die Kosten für die Gewinnung und die Bindung von Lehrkräften gestiegen.

Als Teillösung haben Hochschulen und Universitäten ihre finanzielle Unterstützung erhöht, um die Belastung durch die vollen Studiengebühren für mehr Studenten zu kompensieren. Tatsächlich geben einige Universitäten heute bis zur Hälfte ihres Etats für finanzielle Beihilfen aus. Doch auch hier gilt: Je mehr ausländische Studenten die volle Studiengebühr entrichten, desto geringer wird diese Belastung ausfallen.

All seinen Klagen über das amerikanische Handelsdefizit zum Trotz schiesst sich Trump ins eigene Knie, wenn er seine Regierung anweist, die Visumspflicht zu verschärfe, so die Exporte von US-Hochschuldienstleistungen untergräbt und auch die Hochschulbildung selbst beeinträchtigt. Weil andere Länder versuchen, ihre eigenen Universitäten zu stärken, sollten die USA ihre Bemühungen intensivieren, um ausländische Studenten zu werben. Dies würde die USA nichts kosten, die Talente anziehen, die ihre Wirtschaft braucht, und höhere Bildung für mehr Amerikaner erschwinglicher machen.

