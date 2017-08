Trumps Demontage und die Folgen

Es vergeht kein Tag ohne harsche mediale Kritik rund um den Globus am US-Präsidenten. In der Tat, Donald Trump ist ein widerlicher Zeitgenosse mit einem grossen Ego und oft unkontrollierten und provozierenden Äusserungen. Er hat weder die charakterlichen Eigenschaften noch die politische Erfahrung für das Präsidentenamt. Trotzdem – oder vielleicht sogar deshalb – wurde er demokratisch gewählt. Zuvor hatte er in den Primaries fünfzehn etablierte Republikaner geschlagen, gegen die Interessen der Parteileitung.

Zum Autor Felix W. Zulauf ist Inhaber von Zulauf Asset Management. Es gibt vieles an Trump zu kritisieren aber er hat von den Stimmbürgern einen klaren Auftrag erhalten. Im Gegensatz zu den meisten Politikern versucht er, ihn umzusetzen: die nationalen Interessen der USA ins Zentrum rücken, die illegale Einwanderung stoppen, im Welthandel faire Verhaltensweisen fordern, innenpolitisch Regulierungen abbauen, die Lasten von Obamacare senken, die Infrastruktur verbessern, das gepaart mit niedrigeren Steuern für den Mittelstand und die Unternehmen, zudem die wirtschaftspolitische Bevorzugung der Oberschicht beenden. Besonders der letzte Punkt macht deutlich, weshalb Amerikas Establishment gegen Trump ist und seit Beginn versucht, ihn zu demontieren.

Nur 7% der amerikanischen Journalisten sind registrierte Republikaner (1971 waren es 26%), und davon war schätzungsweise gut die Hälfte von Anfang an gegen Trump. Medial steht er einer gewaltigen Übermacht gegenüber, die täglich auf ihn eindrischt. Ursachenforschung statt Dauerkritik – begründet oder auch nicht – macht die Situation verständlicher. Jedenfalls verzeihen die Trump-Wähler bisher alles, wohl auch weil sie aus ihrer Sicht mit aalglatten, eloquenten und «politisch korrekten» Repräsentanten in den vergangenen zwei Jahrzehnten miserable Erfahrungen gemacht haben, weil diese primär für Grosskonzerne, die Oberschicht und ihre Eigeninteressen arbeiteten.

Falsche Politik führte zu Trumps Wahl

Wirtschaftliche und soziale Statistiken zeigen, dass der Mittelstand in dieser Periode zum grossen Verlierer wurde. Es sind nicht nur geschrumpfte Realeinkommen – nach Abzug für Miete, Steuern, Gesundheit und täglichen Bedarf –, die ihm den Wohlstand entzogen haben. Die weisse Unterschicht hat beispielsweise einen drastischen Rückgang der Lebenserwartung hinnehmen müssen, anders als alle anderen ethnischen und sozialen Gruppen. Die Mittel- und die weisse Unterschicht wurden von früheren Regierungen sträflich vernachlässigt. Die blödsinnige Geldpolitik, die Greenspan begonnen und Bernanke zum Exzess getrieben hatte, hat zu einer massiven Verbreiterung des wirtschaftlichen und sozialen Grabens zwischen Habenden und Habenichtsen geführt. Die Bildungspolitik zeigt öffentliche Schulen, die seit Jahren nicht mehr in der Lage sind, den jungen Leuten die notwendige Basis für das Berufsleben zu vermitteln. Die privilegierten Schichten schicken dagegen ihre Jugend in die ausgezeichneten privaten Eliteschulen, die sich der Durchschnittsbürger nicht leisten kann. Keiner der Präsidenten der vergangenen 25 Jahre hat in dieser Sache einen Finger gerührt. In der Tat hat eine in allen wichtigen Belangen fehlgeleitete Politik des Establishments beider Parteien über die vergangenen Jahrzehnte die Wahl Trumps provoziert, denn er verkörpert für viele Benachteiligte die Hoffnung auf Besserung.

Seit seinem Amtsantritt haben sich im inneren Kreis der Regierung verschiedene Kämpfe abgespielt, besonders zwischen dem Chefstrategen Steve Bannon und Trumps Schwiegersohn und anderen Exponenten des Establishments, aber auch zwischen Trump und seiner Partei. Bannon hatte Trump schon früher beraten und drei Monate vor den Wahlen die strategische Führung übernommen und wohl entscheidend zum Erfolg beigetragen. Er war der Architekt einer konservativen, nationalistischen Ausrichtung mit weniger Engagement der USA als Weltpolizist. Die Geheimdienste bilden seit jeher einen Staat im Staat und sind, zusammen mit dem mächtigen Militärkomplex, für die meisten Kriege der USA in jüngerer Vergangenheit verantwortlich, da sie die jeweiligen Präsidenten und ihre engsten Berater gemäss ihrer eigenen Agenda informieren. Bannon war diesen Kreisen ein Dorn im Auge; nun ist er weg – und Trump hat die intellektuelle rechts-konservative Orientierungslinie verloren. Damit wird für die USA eine Kurskorrektur weg vom langjährigen Trend zu Etatismus, Sozialismus und Internationalismus unwahrscheinlich.

Da Trump ein politischer Novize ist, wird er damit seine strategische Grundlinie verlieren. Weil jetzt die Exponenten des republikanischen Establishments die Zügel in die Hand nehmen, läuft er Gefahr, die Aufgabe, für die er gewählt wurde, nicht mehr zu erfüllen. Falls dies eintritt, werden sich seine Anhänger enttäuscht von ihm abwenden – vermutlich später sogar auf die linksextreme Seite kippen. Die Demokraten nehmen bereits jetzt Punkte von Trumps Wirtschaftspolitik in ihr Programm auf. Für die Republikaner könnte die Ära Trump deshalb auf lange Frist zum Waterloo werden. Nicht primär wegen Trump, sondern weil sie ihm die Gefolgschaft in der Gesundheitsreform verweigerten und ihn scheitern liessen, obschon Trumps Wähler genau diese Reform wollten. Der konservative Flügel sieht sich von den übrigen Republikanern verraten. Sie werden nun eine «demokratischere» Ausrichtung der Wirtschaftspolitik der Regierung (geführt von Gary Cohn und Steve Mnuchin), die Trump aufgezwungen wird, bekämpfen.

Die Republikaner brauchen jetzt einen Erfolg. Deshalb dürfte eine Steuerreform noch vor Jahresende auf dem Tisch liegen. Falls aber Flügelkämpfe in der Partei sie stark verwässern, dann dürfte von Trumps ursprünglichem Plan nicht mehr viel übrig bleiben. Dann würden die Republikaner in den Kongresswahlen 2018 ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verlieren, nicht zuletzt weil sie ihren eigenen Präsidenten demontiert haben. Die historische Chance, die USA wieder konservativer auszurichten, haben die Republikaner vertan. Der relative wirtschaftliche Abstieg der USA dürfte so langfristig weitergehen, obwohl Trump fast 400 Regulierungen gestrichen hat, was niemand zur Kenntnis nimmt.

Revitalisierung wird mager ausfallen

In der Aussenpolitik hat der Präsident mehr Vollmachten als in der Innenpolitik. Trump wird sich, angesichts des möglichen Scheiterns in der Wirtschaftspolitik, wohl primär mit der Handelspolitik befassen. Dort ist die Linie klar: Er will gleich lange Spiesse, besonders mit den Staaten, die im Austausch mit den USA grosse Überschüsse erwirtschaften. Im Vordergrund steht China, gefolgt von Mexiko, Deutschland und Japan.

China wies 2016 mit den USA 350 Mrd. $ Überschuss aus; die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt ist für viele Produkte bereits der grösste Markt. Im rasanten Aufstieg hat China nicht immer fair gespielt, wie viele Klagen über Patentverletzungen, Technologiediebstahl, fehlende Reziprozität und Bevorzugung einheimischer Industrie häufig belegen. Weil die meisten Staaten aus Angst vor Ausgrenzung auf Klagen verzichten, ist China bis heute ungeschoren davongekommen. Trump wird den Druck auf bilateraler Basis erhöhen. Das selbstbewusste China wird dies nicht unwidersprochen hinnehmen, weshalb Konflikte programmiert sind. Auf die nuklearen Drohungen Nordkoreas wird Trump indirekt über Druck auf China reagieren, was das Verhältnis zwischen den beiden Grossmächten belasten wird.

Die erhoffte wirtschaftspolitische Revitalisierung der USA dürfte mager ausfallen, während die handelspolitischen und geopolitischen Verhärtungen zunehmen. Nach der Ära Trump ist mit einem linkslastigen Präsidenten zu rechnen, die Republikaner werden viel Einfluss verlieren. Eine grosse Chance wurde vertan – verbockt hat es primär das republikanische Partei-Establishment und weniger der gewählte Präsident.