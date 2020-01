Trumps Strategie der einseitigen Stärke kann klappen

Die Genehmigung von US-Präsident Donald Trump zur gezielten Tötung des iranischen Befehlshabers der Kuds-Brigaden, Kassem Suleimani, ist in vielerlei Hinsicht mit dem Ansatz seiner Regierung in der Handelspolitik vergleichbar. In beiden Fällen hat die Regierung Trump trotz erheblicher kurzfristiger Risiken und ohne umfassende Konsultationen die Bereitschaft gezeigt, durch einseitige Nutzung amerikanischer Stärke in der Verfolgung langfristiger Ergebnisse zu überraschen. Wie Präsident Ronald Reagan in den Achtzigerjahren mit seiner Strategie gegenüber der Sowjetunion zeigte, kann ein solcher aggressiver Unilateralismus funktionieren. Aber er wird am besten selektiv und sparsam eingesetzt.

Zum Autor Mohamed A. El-Erian ist Chefökonom von Allianz.

Im Versuch, amerikanische (und europäische) Beschwerden gegen bestimmte chinesische Handelspraktiken vorzubringen, beschloss die Trump-Regierung, den traditionellen Ansatz aufzugeben, der über bestehende multilaterale Institutionen wie die Welthandelsorganisation Abhilfe sucht. Stattdessen entschied sie sich für das, was Spieltheoretiker als nicht kooperativen Ansatz bezeichnen, indem sie harte Zölle auf chinesische Importe erhob und dann mit noch mehr drohte, sollte China Vergeltungsmassnahmen ergreifen. Durch den Einsatz eines traditionellen wirtschaftspolitischen Instruments als Waffe konnten die USA neben wirtschaftlichen und finanziellen Zielen auch Ziele der nationalen Sicherheit verfolgen.

Zumindest bis jetzt hat das zugrundeliegende Kalkül für Trump funktioniert. Auch mit seinem einseitigen Vorstoss zur Neufassung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens (Nafta) hat er sich bereit gezeigt, einige Schäden im eigenen Land zu tolerieren, in der Hoffnung, dass der Schaden für die anderen Parteien weitaus grösser sei und sie zu Zugeständnissen zwingen werde.

Kosten und Risiken

Die Reagan-Regierung perfektionierte diesen Ansatz, als sie sich auf ein beschleunigtes Wettrüsten mit der Sowjetunion (für Reagan dem «bösen Imperium») einliess. Indem er die Verteidigungsausgaben in die Höhe trieb, hebelte Reagan Amerikas wirtschaftliche und finanzielle Stärke, im Wissen, dass die Sowjets unmöglich mithalten konnten. Am Ende sicherte er nicht nur einen engen taktischen Sieg, sondern einen breiteren geopolitischen Triumph, der schliesslich im Zusammenbruch der Sowjetunion mündete.

Einen Gegner in die Ecke zu drängen, in der Hoffnung, er werde einen Fehler machen, ist eine alte Strategie. Wie jede Strategie ist sie mit potenziellen Kosten und Risiken verbunden. In Reagans Fall musste seine Regierung die wirtschaftlichen und politischen Kosten für die Schaffung grosser Haushaltsdefizite tragen, ebenso wie das Risiko einer ernsthaften militärischen Konfrontation mit den Sowjets.

Im Fall der Nafta lief die Trump-Regierung Gefahr, dass die Vergeltungsmassnahmen Kanadas und Mexikos zu einem Beggar-thy-Neighbour-Ergebnis (Exporte steigern, Importe bremsen) für alle führen würden. Nach einem anfänglichen Versuch, dies zu tun, gewährten sie aber viele der Zugeständnisse, die die USA wollten und die nun in das US-Mexiko-Kanada-Abkommen (USMCA) aufgenommen wurden. China reagierte jedoch zunächst anders und hat möglicherweise übertrieben. Indem Peking die Handelsspannungen mit den USA durch eine Eskalation gegenseitiger Zollerhöhungen verlängerte, liess es eine Verlangsamung der Wirtschaft zu. Viele Unternehmen sahen sich veranlasst, ihre Lieferketten zu diversifizieren, um ihre Abhängigkeit von China zu verringern. Das neue Mantra einer wachsenden Zahl der in China tätigen Unternehmen spiegelt dies: «In China, für China.»

Fortschritte gegenüber Iran

Die unmittelbare Folge dieser Entwicklungen war, dass Pekings Bemühungen, Strukturreformen umzusetzen, die zur Fortführung seines historischen (wenn nicht gar beispiellosen) Aufstiegs erforderlich sind, erschwert wurden. Auf längere Sicht könnten die weiterreichenden Auswirkungen des Handelskriegs die Möglichkeit erhöhen, dass China in die Falle des mittleren Einkommens gerät, wie so viele Entwicklungsländer zuvor. Falls dies geschieht, werden die USA es geschafft haben, die Wandlung der Weltwirtschaft von einer amerikanisch geführten zu einer bipolaren Ordnung abzuwenden.

All dies führt uns in den Iran, wo die jüngste Konfrontation der Trump-Regierung nach dem gleichen Schema zu verlaufen scheint. Das Muster ist klar: Die Regierung unternimmt einen überraschenden Schritt, den Vorgängerkabinette zwar in Betracht gezogen, aber nie gewagt haben; sie tut dies ohne umfassende interne und externe Konsultationen. Das unmittelbare Ergebnis ist eine erhebliche Zunahme der Spannungen, wobei Drittländer (einschliesslich der Verbündeten) Bedenken über die unilaterale Wende Amerikas aufkommen lassen. Der Gegner (in diesem Fall der Iran) gibt eine Antwort, die zwar weniger schwerwiegend ist, die ihn aber auch zu einem tragischen Fehler (dem versehentlichen Abschuss eines zivilen Passagierflugzeugs) verleitet. Nun werfen selbst die europäischen Länder, die sich seit langem um die Rettung des Nuklearabkommens von 2015 bemüht hatten, dem Iran vor, dieses Abkommen zu verletzen.

Wie sich dieser Konflikt entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Doch bereits jetzt ist klar, dass die USA einige Fortschritte gemacht haben und dass die grösste unmittelbare Gefahr – ein regelrechter Krieg oder ein destabilisierender asymmetrischer Konflikt – zumindest vorerst vermieden wurde.

Am besten nur selektiv und selten

Auch dies soll jedoch nicht heissen, dass die Strategie, die eigenen relativen Stärken zu betonen, immer ratsam ist. Ein übermässiges Vertrauen in einen aggressiven Unilateralismus birgt die Gefahr, eine internationale Architektur, die den Interessen der USA gut gedient hat, zu demontieren. Darüber hinaus könnten die Massnahmen der Trump-Regierung, wenn sie übermässig ausfallen, Drittländer zu Entscheidungen zwingen, die den Interessen der USA zuwiderlaufen. So sind beispielsweise einige Länder weiterhin bereit, ihre wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen zu China durch die «Belt and Road Initiative» trotz der Einwände der USA zu vertiefen.

Letztlich ist ein aggressiver Unilateralismus kein Ansatz, der sich in der Regel anwenden lässt. Er sollte nur sehr selektiv und selten und nur nach sorgfältiger Kosten-Nutzen-Abwägung eingesetzt werden. Richtig angewendet, kann er helfen, zielgenau Gewinne zu erreichen und gleichzeitig Kollateralschäden einzudämmen. Wird dieser Ansatz jedoch missbraucht, können sich weitreichende unbeabsichtigte Folgen ergeben, die mit der Zeit immer höhere Kosten verursachen.

