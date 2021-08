Türkische Notenbank hält Leitzins konstant

(Reuters) Die türkische Notenbank hält trotz der hohen Inflation ihren Leitzins vorerst stabil. Der geldpolitische Schlüsselsatz bleibe bei 19%, teilten die Währungshüter am Donnerstag mit. Sie stellten zudem in Aussicht, an ihrer straffen Geldpolitik so lange festzuhalten, bis sich die Inflation wieder abschwächt. Die Teuerungsrate war im Juli angesichts steigender Lebensmittel- und Energiepreise auf 18,95% geklettert. Das ist das höchste Niveau seit zwei Jahren und liegt nur noch knapp unterhalb des Leitzinses.

Zu den Gründen für die zuletzt stark gestiegenen Preise zählt auch die Schwäche der Landeswährung Lira. Denn dadurch verteuern sich die Importe. Die Türkei ist auf Rohstoffe aus dem Ausland angewiesen. Seit Jahresbeginn hat die türkische Devise um rund 14% zum Dollar abgewertet. Dazu hat nach Einschätzung von Marktexperten auch Staatschef Recep Tayyip Erdogan mit seinen Forderungen nach Zinssenkungen beigetragen.

Die Unabhängigkeit der Notenbank war zuletzt eine der Hauptsorgen von Investoren. Erdogan ist ein erklärter Zinsgegner und hat bereits die letzten drei Notenbank-Gouverneure aufgrund von Differenzen hinsichtlich der Geldpolitik vor die Tür gesetzt. Mitte März hatte er überraschend Notenbankchef Naci Agbal geschasst und durch Sahap Kavcioglu ersetzt – einen erklärten Gegner einer straffen Geldpolitik. Der ohnehin schwächelnden Landeswährung hatte dies einen weiteren Schlag versetzt. Allerdings hat Kavcioglu bislang am Leitzins von 19% nicht gerüttelt.