(AWP) Der Reisekonzern TUI erholt sich weiter von der Coronakrise und kann an den Staat einen Teil der Finanzhilfe zurückzahlen. Im saisonal schwachen ersten Quartal verfünffachte sich der Umsatz auf 2,37 Mrd. € gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen aus Hannover am Dienstag kurz vor der Hauptversammlung mitteilte. Der Betriebsverlust ging im Zeitraum Oktober bis Dezember deutlich auf 274 Mio. € zurück. Vor Ausbruch der Pandemie vor zwei Jahren war operativ ein Fehlbetrag von 147 Mio. € angefallen. Das Umfeld für den Tourismus habe sich deutlich verbessert, erklärte TUI. Restriktionen gegen die Pandemie seien planbarer und in einigen Märkten aufgehoben worden. Die Gästezahl bei Reisen und Kreuzfahrten habe sich auf 2,3 Mio. vervierfacht.

Nun will der Konzern die ersten 700 Mio. € Staatshilfe zum 1. April zurückzahlen. TUI musste in der Krise mit 4,3 Mrd. € vor der Insolvenz bewahrt werden, da durch die weltweiten Reisebeschränkungen im Kampf gegen die Pandemie die Nachfrage einbrach. Mit Blick auf die Hauptsaison zeigte sich TUI-Chef Fritz Joussen zuversichtlich: «Wir erwarten einen starken Sommer 2022. Der Weg aus der Pandemie zeichnet sich immer klarer ab.» Die Nachfrage nach Reisen sei über alle Märkte so hoch, dass im Sommer in etwa das Vorkrisenniveau von 2019 erreicht werden könne. Der Ausbruch der Omikron-Variante habe nur vorübergehend für einen Dämpfer gesorgt. Die Kunden buchten weiterhin sehr kurzfristig, viele gönnten sich höherwertige Reisen, sodass die Durchschnittspreise für den Sommer rund ein Fünftel höher wären.

Der weltweit grösste Reisekonzern verfügte zuletzt über Finanzmittel von 3,3 Mrd. €. Das Eigenkapital war mit 0,4 Mrd. € wieder positiv. «Wir sind heute schlanker und effizienter und werden profitabler als vor der Krise», erklärte Joussen. Das Einsparziel von jährlich 400 Mio. € werde in diesem Jahr zu rund 90% erreicht. TUI hatte sich mit zwei Kapitalerhöhungen in der Krise stabilisiert und will sich auf der Hauptversammlung grünes Licht dafür geben lassen, den Kapitalmarkt weiter anzuzapfen.