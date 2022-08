Tun oder Nichtstun

«Weil des Leb’n is Arbeit, und de bringt eam um» – so sang Ostbahn Kurti. Der war für Wien das, was Polo Hofer für Bern: ein Mundartrocker, ein Barde mit Schmäh. Immerhin schreibt das österreichische Gesetz 25 Ferientage vor (sofern nicht mehr ausgehandelt werden), hinzu kommen 13 gesetzliche Feiertage. Ergo muss die durchschnittliche öster­reichische Arbeitskraft wenigstens 38 Tage im Jahr nicht «hackeln» – die Arbeit zwischen Bregenz und dem Burgenland bringt einen nicht um. In Spanien gibt es etwas weniger ­Ferien-, dafür mehr Feiertage als sonst wo; der nächste ist der Día de la Hispanidad am 12. Oktober (regional und lokal gibt’s noch weitere, wie in den meisten Ländern). In Süd­korea teilen sich die 30 freien Tage genau hälftig auf. Am 9. September bspw. folg t das Erntedankfest Chuseok. In Australien geht es karger zu, sowohl was den Urlaub wie das Feiern anbelangt – die ganzen katholischen Festtage haben es nicht nach Down ­Under geschafft. Viele Japaner scheuen sich sogar, ihre zehn Ferientage zu beziehen – an öffentlichen Feiertagen fehl es dagegen nicht; der dritte Montag im September ist, beispielhaft, der «Achtung-vor-dem-Alter-Tag». Deutschland, die Niederlande und die Schweiz rangieren in dieser Auswahl ex aequo, sind somit quasi neun Tage fleissiger als die Österreicher. Die hätten Polo Hofer vielleicht intuitiv verstanden, als er sang: «Travailler c’est trop dur».