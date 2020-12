TX Group investiert in digitalen Vermögensverwalter

(AWP) Die TX Group (TXGN 74.40 -1.33%) vergrössert ihr Fintech-Portfolio. Der Konzern investiert als Lead-Investor in einer Series-A-Finanzierungsrunde in den digitalen Vermögensverwalter Selma Finance, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Das Schweizerisch-finnische Unternehmen Selma Finance verfüge über Niederlassungen in Zürich und Helsinki. Mit seinem Smart-Advisor Selma biete das Fintech massgeschneiderte Anlage-Möglichkeiten und mache Finanzberatung über eine Benutzeroberfläche für alle zugänglich. Für eine einfache monatliche Gebühr betreue Selma das Säule 3A-Konto sowie die Finanz-Anlagen der Kunde.

Selma Finance sei als unabhängiger Vermögensverwalter in der Schweiz reguliert und arbeite mit der Saxo Bank (Schweiz) AG sowie dem VZ VermögensZentrum zusammen.

Der digitale Vermögensberater beschäftigt den Angaben zufolge ausserdem 10 Mitarbeitende und hat hierzulande bereits etwa 3’200 zahlende Nutzer.