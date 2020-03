TX Group spürt Auswirkungen der Coronakrise

(AWP) Das Coronavirus hat unmittelbare Auswirkungen auf die TX Group (TXGN 91.3 -1.19%). Im Werbemarkt wirke sich die Krise stark negativ aus, erklärte CEO Christoph Tonini an Dienstag an einer Telefonkonferenz zum Jahresabschluss 2019. Die Stornierungen von Werbeaufträgen lägen aktuell bereits im siebenstelligen Bereich.

Anders sieht die Situation dagegen im Lesermarkt aus. Hier verzeichne die Gruppe deutlich anziehende Nutzungszahlen auf den verschiedenen Medienplattformen.

Die Mitarbeitenden der Gruppe arbeiten aktuell noch an ihren angestammten Arbeitsplätzen. Man habe bislang kein Homeoffice angeordnet, erklärte der Gruppenchef. Die entsprechenden Vorbereitungen würden indes laufen und man diskutiere die Situation am (heutigen) Nachmittag.

Kosten werden reduziert

Nach dem unbefriedigenden Jahr 2019 – das Ergebnis entspreche nicht den eigenen Erwartungen, machte Tonini klar – stehen die Kosten auf dem Prüfstand. Konkret soll auf Ebene der Gruppe in den nächsten drei Jahren auf dem Kostenblock von rund 100 Millionen 20 Prozent eingespart werden.

Für konkrete Aussagen zu den Einsparungszielen in den unabhängigen Unternehmen sei es im Moment noch zu früh. Die entsprechenden Effizienzprogramme würden aktuell ausgearbeitet, so Tonini. Es sei aber klar, dass der Druck im Bereich der Bezahlmedien – also dem unter dem Namen Tamedia firmierenden Unternehmen – am grössten ist, machte Tonini klar.

Printwerbung bleibt unter Druck

Denn die Bezahlmedien leiden besonders unter dem Rückgang der Printwerbung. Insbesondere die überregionalen Tagesszeitungen waren 2019 erneut sehr stark betroffen. Und dies dürfte sich gemäss Tonini auch in den nächsten Jahre nicht wesentlich ändern. Der strukturelle Rückgang werde sich fortsetzen, so seine Einschätzung.

Digital-Abos legen (zu) langsam zu

Weiter zugenommen hat 2019 die Zahl der digitalen Abonnemente. Diese legten um 19 Prozent auf nunmehr gut 87’000 Abos zu. Allerdings sei diese Steigerung noch ungenügend, zeigte sich der Konzernchef nicht ganz zufrieden. Ein neues Digitalangebot, das im Sommer eingeführt wird, soll nun zusätzlichen Schub bringen. Im Grundpreis von 15 Franken ist dabei die digitale Nutzung der Internetsite und Apps auf bis zu drei Geräten möglich. Wer mehr bezahlt, kann die Inhalte auf bis zu 10 Geräten konsumieren, die Werbung ausschalten oder zusätzlich das E-Paper erhalten. Das Ganze soll zudem deutlich einfacher zu kaufen sein – TX Group verspricht einen Kaufprozess in zwei Klicks.

Das Ziel müsse sein, dass künftig mehr neue Digital-Abos gewonnen werden als Print-Abos verloren gehen. Dies sei 2019 zum ersten Mal gelungen, so Tonini.

Marktplätze machen Sorgen

Das organische Wachstum von 1 Prozent im Bereich Marktplätze und Beteiligungen ist dem Konzernlenker Tonini zu wenig. Künftig müsse hier wieder mehr Wachstum generiert werden. Um dies zu erreichen, investiert die TX Group kräftig in die Weiterentwicklung der Plattformen, um so möglichen Disruptionen zuvorzukommen. Diese Investitionen belasteten allerdings die Profitabilität im vergangenen Jahr signifikant. Ein positiver Effekt lässt sich indes bereits bei den operativen Kennzahlen wie Anzahl Sessions oder gelisteten Objekten ablesen.

Out-of-Home soll wachsen

Wachsen will die TX Group bekanntlich auch im Bereich der Aussenwerbung. Mit dem Kauf von Neo Advertising ist die TX Group bzw. der Bereich Goldbach in den Out-of-Home-Markt eingestiegen. Wachstum soll nun sowohl organisch wie auch durch Zukäufe erreicht werden. Insofern würde man sich sicherlich auch Clearchannel Schweiz anschauen, sollte die Gesellschaft zum Verkauf stehen, erklärte Tonini.

