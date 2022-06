U-Blox lanciert neues GPS-Modul

(AWP) Der Sensorenhersteller U-blox bringt ein neues GPS-Modul auf den Markt. Das auf Satellitennavigation basierende Produkt mit dem Namen Mia-M10 sei das kleinste seiner Art, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Die neuen Module sind laut den Angaben nur 4,5 mal 4,5 Millimeter gross und brauchten damit nur etwa halb so viel Platz wie jene der Konkurrenz. Dies biete Kunden die Möglichkeit, komfortablere Produkte zu entwickeln und die Ortungstechnologie weiter zu verbreiten. Das neue Modul ziele unter anderem auf den wachsenden Markt für Personen-, Haustier- und Vieh-Tracker.

Wie alle M10-Module empfängt das neue Produkt laut den Angaben alle vier Systeme des globalen Navigationssatellitensystems (GPS, Galileo, Glonass, Beidou). Der Stromverbrauch sei ausserdem sehr niedrig.

Erst am Wochenende hatte ein Zeitungsbericht für Schlagzeilen gesorgt, wonach die Ortungsmodule von U-blox in russische Drohnen eingebaut wurden, die im Ukraine-Krieg zum Einsatz kommen. Laut einem Artikel des «Sonntagsblick» gelangten die Module über einen Vertriebspartner in Deutschland über mehrere Stationen nach Russland. U-blox betonte gegenüber der Zeitung, dass die Module gemäss den Geschäftsbedingungen nicht in Waffen oder Waffensystemen eingebaut werden dürfen.