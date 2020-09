U-Blox legt Rechtsstreit mit Sisvel bei

(AWP) Der Halbleiterhersteller U-Blox (UBXN 50.45 0%) hat sich in einem Rechtsstreit mit dem Patentverwerter Sisvel geeinigt. Im März zog U-Blox wegen Gebühren für Mobilkommunikationspatente gegen Sisvel in den USA vor Gericht. Nun haben die beiden Unternehmen eine Patentlizenzvereinbarung unterzeichnetet.

Diese Vereinbarung regle den Verkauf der 2G-, 3G- und 4G-Produkte von U-Blox für eine definierte Laufzeit, hiesst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Der Rechtsstreit zwischen den beiden Parteien sei damit beigelegt.

Einigung erzielt

Man sei erfreut darüber, dass sich Sisvel den spezifischen Eigenheiten der von U-Blox bedienten IoT-, M2M- und Automobilmarktsegmente gegenüber offen gezeigt habe, heisst es weiter. Nicht alle Patentinhaber seien bereit, die Anforderungen der «Nicht-Handy-Marktsegmente» zu verstehen und zu verhandeln.

Mit der Einreichung der Klage im vergangenen März wollte U-Blox gemäss den damaligen Abgaben erreichen, dass sie eine «faire, angemessene und nicht diskriminierende Lizenz» für Patente erhalte, die in der 2G-, 3G- und 4G-Mobilkommunikation verwendet werden. Die Klage wurde in den USA beim Bezirksgericht in Südkalifornien eingereicht. U-Blox bat damals das Gericht, den sogenannten «FRAND»-Satz für die von Sisvel International gehaltenen oder verwalteten Patente zu überprüfen und festzulegen.

Angemessene Gebühren

Als «FRAND» (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) werden Lizenzbedingungen für Patente und ähnliche breite Ausschlussrechte bezeichnet, bei denen die Patentinhaber von den Nutzern Gebühren erhalten. Die Lizenzsätze sollen also «angemessenen und nicht diskriminierend» angesetzt werden.

Sisvel ist weltweit in der Verwaltung von geistigem Eigentum und Wertmaximierung von Patentrechten tätig.