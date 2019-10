U-Blox und Kudelski arbeiten enger zusammen

(AWP) Die IT-Sicherheitsfirma Kudelski (KUD 5.87 -0.17%) und der Spezialchiphersteller U-blox wollen ihre Zusammenarbeit im Bereich des «Internet of Things» (IoT) vertiefen. Die beiden Technologiefirmen bieten mit dem IoT Security Lab ihren Kunden einen Beratungsdienst an, um sie beim Schutz von IoT-Geräten und den von ihnen ermöglichten Ökosystemen zu unterstützen, heisst es in einer Mitteilung der beiden Unternehmen vom Donnerstag.

Das Labor werde Bedrohungs- und Sicherheitsbewertungen für IoT-Gerätehersteller durchführen, um Schwachstellen zu identifizieren. Diese gäben den Kunden einen vollständigen Überblick über die Sicherheit ihrer IoT-Angebote auf Chip-, Board- und Softwareebene. Ausserdem werde es die Kunden über den Gesamtansatz eines Geräts zur Sicherheit beraten und die Sicherheit von IoT-Prototypen vor der Markteinführung testen. Damit könnten Anbietern von IoT-Geräten Zeit und Geld sparen und es könne die Wahrscheinlichkeit von finanziellen und Reputationsschäden reduziert werden.