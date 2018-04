U-Blox und Richemont

Eine wunderbare Illusion, dass jede Marktbewegung zu barer Münze gemacht werden kann! Mit der Aktie von U-Blox (UBXN 176.2 -0.79%) wären so allein zwischen dem 9. März und dem 4. April satte 25% zu verdienen gewesen, und in den drei Folgewochen immerhin nochmals 12%. Was bringt den Titel dazu, sich so rasant und wichtig zu bewegen?

Diese Kolumne wurde in der Printausgabe vom 25. April 2018 publiziert. Infobox öffnen

Welche Beweggründe die einzelnen Akteure für ihre Transaktionen gehabt haben, spielt eigentlich keine Rolle. Offensichtlich wollten zu den fraglichen Zeitpunkten sehr viele Investoren dasselbe tun. Das gab der Markt aber nicht her, und deswegen waren die Ab- und Aufschläge des Kurses in der angesprochenen Periode entsprechend hoch.

Achtung Falle



Diese Überlegung bringt uns an einen entscheidenden Punkt: Mit kurzfristigen Motiven zu handeln, bringt oft nicht, was der Investor sich versprochen hat – und im Grunde kann es auch gar nicht anders sein.

In meinen Gutachten ist der im September gestartete Kursanstieg als intermediäre Aufwärtsbewegung eingestuft worden (A-B-C). Auch der massive Systemwiderstand bei 200/230 Fr., der über dreissig Monate zurückreicht, war bekannt. U-Blox hat sich die vergangenen Monate also genau so verhalten, wie es aufgrund des Langfristgutachtens zu erwarten war. Kurzfristig hat sich nichts verändert. Aber manche Investoren haben mit ihrem kurzfristigen Verhalten genau die Langfristtechnik gespiegelt.

Von U-Blox ist kurzfristig und mittelfristig keine Verhaltensänderung zu erwarten. Auf lange Sicht habe ich die Einschätzung, dass sich die seit 2015 aktive, mit einer Bandbreite von etwa 160/220 Fr. sehr schwungvolle Seitwärtsbewegung als Konsolidierung in einem anhaltenden Aufwärtstrend erweisen wird.

Richemont (CFR 93.82 1.01%) vor Korrektur



Vor fünf Wochen hatten wir an dieser Stelle Richemont thematisiert. Die Aktie hatte gerade die zweite Flanke ihrer Anfang November gestarteten, mittelfristigen Korrekturphase finalisiert. Seit dem Ende der Korrektur hat der Kurs 17% zugelegt, was die Frage aufwirft, ob das so weitergeht. Im Chart blau abgebildet ist ein Zyklusindikator, und wer genau hinschaut, wird da eine gewisse Taktung feststellen.

Dieses Phänomen ist bei Märkten aller Art zu erkennen und zeugt davon, dass verschiedene Kräfte die Preisentwicklung formen. Im Falle von Richemont ist offensichtlich, dass die im Sechs- bis Achtwochenbereich aktiven Kräfte dies besonders wirksam tun. Sie haben – zusammen mit einem weiteren und längeren Zyklus – den Markt zuletzt nach oben getragen. Man kann sich leicht vorstellen, was geschieht, wenn die Kräfte des Ersteren in Kürze wegfallen.

Die Aktie hat das aus der ABC-Korrektur generierte Bewegungspotenzial weitgehend abgeschöpft und steht vor einer Korrektur.