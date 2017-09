Uber findet einen neuen Chef

Uber hat einen neuen Chef. Lange hat die Suche gedauert, nun heuert der Fahrdienst Dara Khosrowshahi an: bislang CEO von Expedia. Bei Uber werde er die Firmenkultur ändern, erklärte er beim ersten Treffen mit der Belegschaft. Und er will das Unternehmen in den nächsten 18 bis 36 Monaten an die Börse führen. Beide Aufgaben haben es in sich. Das Unternehmen durchlebt einen Skandal nach dem anderen. Im Aufsichtsgremium von Uber sitzt weiter der umstrittene Gründer und langjährige CEO Travis Kalanick, der infolge hohen öffentlichen Drucks die Chefposition im Juni aufgegeben hat.

