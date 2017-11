Uber verschwieg riesigen Datendiebstahl

(Reuters) Der Fahrdienst-Vermittler Uber hat rund ein Jahr lang den Diebstahl persönlicher Daten von rund 57 Mio. seiner Nutzer verschwiegen. Dabei gehe es um Namen, Email-Adressen und Mobiltelefon-Nummern von Kunden aus aller Welt, erklärte der seit August 2017 amtierende Vorstandschef Dara Khosrowshahi am Dienstag in einem Blog-Eintrag. Er selbst habe erst jüngst von dem Vorfall aus dem Jahr 2016 erfahren. Auch die Namen und Lizenz-Nummern von rund 600’000 Uber-Fahrern in den USA seien betroffen gewesen. Die Daten seien von einem Cloud-Server heruntergeladen worden.

Die Agentur Bloomberg berichtete, Uber habe den Hackern 100’000 $ bezahlt, damit diese die gestohlenen Daten vernichteten. Das Unternehmen habe seinen Chef-Sicherheitsbeauftragten Joe Sullivan und einen seiner Stellvertreter wegen des Umgangs mit dem Diebstahl in dieser Woche vor die Tür gesetzt. Der Uber-Gründer und damalige Vorstandschef Travis Kalanick habe Ende 2016 von dem Daten-Diebstahl erfahren.