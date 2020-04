Uber zieht Jahresprognose zurück

(Reuters) Der US-Fahrdienst Uber (UBER 27.03 -1.39%) muss wegen der Coronavirus-Pandemie Milliarden auf Minderheitsbeteiligungen abschreiben und zieht seine Jahresprognose für 2020 zurück. Es sei unmöglich, derzeit vorherzusehen, wie sich die Pandemie auf das Finanzergebnis auswirken werde, teilte das Unternehmen in der Nacht zu Freitag mit. Bisher hatte Uber einen Rückgang seines bereinigten Betriebsverlustes auf 1,25 bis 1,45 Mrd. $ in Aussicht gestellt. Im vergangenen Jahr hatte dieses Minus noch bei 2,7 Mrd. $ gelegen.

Angesichts der Ausgangssperren, geschlossener Läden und Fabriken nutzen derzeit weniger Menschen rund um den Globus den Fahrdienst. Details zu den Auswirkungen im ersten Quartal will Uber am 7. Mai veröffentlichen. Bereits jetzt steht allerdings fest, dass Uber den Wert der Firmenbeteiligungen um 1,9 bis 2,2 Mrd. $ reduzieren muss. Uber hält Anteile an diversen Fahrdiensten und Essenslieferplattformen weltweit wie Grab, Yandex (YNDX 34.97 0.23%) oder Didi. Welche konkret von den Abschreibungen betroffen sind, gab das Unternehmen nicht an. Ende 2019 wurde der Gesamtwert der Beteiligungen mit fast 12 Mrd. $ veranschlagt.